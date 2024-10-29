AI智慧醫療聯盟 盼當護國神山登山口

國科會昨天舉行「智慧醫療產學聯盟計畫」成果發表會，展現媒合ICT產業與醫院及學術端合作成果。（記者陳嘉怡攝）

2024/10/29 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕AI（人工智慧）智慧醫療已成趨勢，為媒合科技產業與醫院、學術端合作，國科會推動「智慧醫療產學聯盟計畫」，昨日舉行成果發表會，彰濱秀傳醫院藉AI輔助診斷泌尿手術前、中、後影像，提升手術安全性與效率；高雄長庚醫院則運用AI技術整合肝癌病歷數據，協助醫師精準決策，並盼智慧醫療能「做護國神山的登山口」，加深合作並提升醫療照護品質。

國科會產學及園區業務處處長許增如表示，智慧醫療產學聯盟計畫希望透過資通科技產業、醫院與學術單位的結盟，加速智慧醫療發展，推動三年來共支持十八個計畫，總經費約五．三億。因應超高齡社會到來，將持續整合遠距照護技術，從臨床應用延伸至居家，提升醫療照護品質與量能。

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高雄長庚紀念醫院院長王植熙表示，目前國際上肝癌的資料庫不像其他癌症完整，我們若善用精準醫療，有機會取得領先。高雄長庚運用AI技術整合肝癌病患的病歷、放射影像等，建立病患旅程模型優化患者精準治療的戰略方針輔助醫師，協助醫師提供病患更好的解決方案，也盼智慧醫療產業能「做護國神山的登山口」。

秀傳醫療體系中區總院長黃士維表示，研發團隊以泌尿科的病患旅程為出發點，運用AI輔助診斷手術前、中、後影像，顯著提升手術安全性與效率。希望AI能成為輔助醫師診斷的良好工具，患者康復返家後也能透過數據平台與醫院連結進行術後追蹤，提升照護品質。

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