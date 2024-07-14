分科測驗》數甲、化學較易 台大醫估289級分

補教預估113年分科五標

2024/07/14 05:30

比去年提高6級分 台大電機估230級分 提高5級分

〔記者楊綿傑／台北報導〕大學分科測驗昨天落幕，補教老師預估未來分發入學的熱門科系落點，今年數甲與化學比去年簡單，要考上台大醫學系恐須二八九級分，較去年提高六級分，台大電機估二三○級分，較去年提高五級分。台大法律系財法組則是持平為二九五級分。總體而言，若以五科三百級分來估，台大門檻為二三○級分、清交成門檻為二一五級分、中字輩學校門檻為二一○級分。

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未採數甲 台大法律系財法組持平295級分

得勝者文教升學輔導專家藍天予說明，今年因有考題變易，採計數甲的科系估將比去年提高七級分，採計化學者將提高四級分。三類組的台大醫去年門檻二八三級分，今年估提高到二八九級分；醫學系自費跟公費生的落點則同較去年提高十級分，來到二六八與二六四級分。

二類組科系，眾所關注的AI相關科系如電機、資工，不分學校的門檻都將提高，台大電機總分二四○級分，估其門檻從去年二二五級分提高到二三○級分；中原電機從去年一五○級分提高到一六○級分；長庚資工從去年一四九級分升至一五九級分。

一類組方面，台大財金系A組因採計數甲亦使今年門檻上升，將從去年二三六級分提升到二五○級分；台大會計A組從去年二○五級分提高到二一七級分；政大會計B組從去年二五七級分提升到二七一級分；政大企管B組從去年一七九級分提升到一九三級分。

志願序極為重要 盡量填滿100個

至於未採計到數甲校系，得勝者文教升學輔導專家許致昇指出，如台大經濟及台大法律財經法學組，因這兩年報考分科人數相當，則估門檻與去年持平，分別為二五五．五級分及二九五級分。

總體而言，許致昇建議，考生可以去年數據為基礎預估自己各科級分，再研究各校去年錄取門檻，排出心中的理想順序；因分發入學的志願序極為重要，請盡量填滿一百個志願。

違規案以未帶有效證件49件最多

大考中心目前違規統計，未帶有效證件有四十九件；手機未完全關機十九件；喝水或嚼口香糖十三件；鈴響仍作答五件；物品發出聲響四件；攜帶不可入場物品四件；撕毀考題及答案卷、提前翻閱試題、誤入試場各有一件。

中央大學天文所教授陳文屏與學生一起眺望天際。（魏郁蓁提供）

113學年度大學入學分科測驗昨日下午結束，考生們在步出考場時紛紛露出開心燦爛的笑容。（記者叢昌瑾攝）

補教預估指標校系分科測驗落點分數

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