屏東長照通識名人講座起跑 唐從聖分享

8月是屏東縣政府的全齡長照通識月，今天舉辦名人講座於內埔鄉公所開講，由從從唐從聖擔任主講人。（屏縣府提供）

2024/08/10 22:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕總統賴清德今天視察老人養護中心時宣誓將推動長照3.0，全台首個有「長照」一級局處單位的屏東縣政府則是以將長照當作通識課程，今天於內埔鄉公所舉辦第2場的「通識名人講座」，邀請照顧失智母親的藝人「從從」唐從聖擔任分享經驗，長期照護處指出，長照已不再是遙遠的議題，而是你我身邊隨時會接觸到的實例，因此推出「通識講座」，盼更多人認識長照，並得知如何尋求更多照顧資源，讓長期照護走得長長久久。

屏縣府率先成立「長期照護處」，並積極營造長照環境，也將8月定為「全齡長照通識月」，縣長周春米擔任講座引言人，她說，人口快速老化長期照顧需求人數隨之增加，完善且多元發展的長照友善環境，已成為完備社會安全體系的關鍵，目前屏東長照服務需求涵蓋率達106.16%，高於全國平均值80.19%，縣府長照團隊積極推動多項便民的高齡友善服務，推行長期照護積極且用心，許多長照服務資源的佈建率都名列前茅。

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周春米指出，長照全齡通識月活動在屏北、屏中及屏南地區，各安排一系列名人講座及電影欣賞，會後並有專業導讀，希望透過共同參與交流互動，強化大眾對長照議題的認識與關心，更重要的是讓長照服務與資源如何運用成為普及的知識，為家庭邁入超高齡化社會預作心理及資源準備，讓民眾安心使用長照服務，落實安心共老、幸福希望的屏東。

主講人藝人唐從聖則分享自己照顧雙親的親身例子，他表示，照護失智長者不僅居家環境需要改變，像是床要安裝床圍，或是浴室拆掉門改為圍簾，因為很可能失智長者上鎖後連要開鎖都不記得。

此外，唐從聖坦言，生活中的各種資源要擅用，比如說他工作上會遇到胡瓜，他就會請胡瓜錄影向他媽媽陪伴說話，或是各種親友到來時，能夠陪伴媽媽聊天，就能找到短時間的喘息。

長照處長陳桂敏說，從從唐從聖是相當聰明的照顧者，在生活中尋求各種資源也轉化成支援，自己也能適時喘息，讓媽媽能夠接觸更多人有更多刺激延緩退化，且長照不是神聖完全不可由他人分攤的責任，適時的求助、使用政府的喘息服務，減少自己的壓力，讓照顧家人這件事可以走得長長久久。

為讓鄉親更認識長照服務，屏東縣政府於8月舉辦一連串「全齡長照通識」活動，除辦理4場名人講座外，還安排電影賞析，接下來的場次詳情請到「屏東縣政府長期照護處」網站、IG及臉書粉絲專頁，或電洽長照處08-7662900。

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