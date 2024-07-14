分科測驗》地理考氣溫推論全壘打 乍看像物理

考生們在步出考場時紛紛露出開心燦爛的笑容，還有人拉布條慶賀。（記者叢昌瑾攝）

2024/07/14 05:30

〔記者林曉雲、楊綿傑、甘孟霖、蘇孟娟、黃良傑／綜合報導〕大學分科測驗地理科試題兼具國際視野與在地關懷，探究實作題多，鼓勵動手繪圖，其中第十三題使用氣溫的高低推論全壘打的數量，乍看像物理跨科題，但可用地理概念解題，屬創新題，得分關鍵在混合題或非選擇題。

難題及繪圖題多 有利高分群考生

試題考出關懷鄉土的實證研究如澎湖卅六嶋的特色；也考出歐盟今年底後全面採用USB Type-C充電插槽等時事題，難題及繪圖題占分提高。台北市麗山高中教師廖偉國指出，今年考出等高線圖與風花圖，以及繪製面量圖、河流流向、氣候圖等地理技能。

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補教老師李威立表示，今年文字敘述冗長，難度略高，選項誘答性高，畫圖題及手寫題難度不高，高分群考生有利，估五標為頂標五十三級分、前標四十八級分、均標四十一級分、後標卅四級分、底標廿九級分。

全教會、北市萬芳高中老師周岳虹表示，創新題有第十七題提供經緯度、河流源頭、浮冰等多項線索，誘答性高，需清晰空間概念才能拿分；混合題約卅六分，有廿分具探究實作精神，考生需具備資料蒐集、分類與處理、繪圖等能力，與新課綱精神相符。

全中教、新北市板橋高中老師張淑惠表示，考題從生活情境入題，融入聯合國永續發展目標與長照等議題。

台北南港高工胡姓考生表示，難題在手寫題，給三張地形演變圖問河形流向，花了不少時間。重考的彭姓考生說，今年題目較刁鑽、不直覺，河流流向一題，要求考生畫箭頭，但敘述不明，不確定要畫在哪裡。

台中一中江姓考生指出，今年有部份題目出現地理專有名詞，突顯社會組優勢，自然組跨考者若沒讀到就會被卡住難以發揮。高雄鳳山高中林姓考生表示，整體中偏易，無燒腦的大魔王題，時事題有菲律賓新聞報導，鑑別都市擴張與都市成長觀念。

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