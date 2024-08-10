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阿嬤下公車「悠遊卡餘額超過8千」！ 全網點頭：比我帳戶錢還多

許多民眾會在悠遊卡裡儲值些許金額，用以超商消費、搭乘大眾運輸、加油等活動，便利通行。（資料照）

許多民眾會在悠遊卡裡儲值些許金額，用以超商消費、搭乘大眾運輸、加油等活動，便利通行。（資料照）

2024/08/10 16:44

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾會在悠遊卡裡儲值些許金額，用以超商消費、搭乘大眾運輸、加油等活動，便利通行。不過，有網友近日在公車上看見一名阿嬤刷悠遊卡下車時，機台竟顯示餘額還有8608元，讓原PO相當震驚，「阿嬤那是悠遊卡不是金融卡餒！」

「老人好像都很放心自己的悠遊卡欸！」一名網友在Threads發文表示，最近他搭公車時，看到前面有個阿嬤正要下車刷卡，當阿嬤把卡片拿起來「嗶」一下時，他竟看見阿嬤的悠遊卡裡餘額還有8608元，超高金額讓原PO直呼：「阿嬤那是悠遊卡不是金融卡餒！」

文章發出後引起熱烈回應，許多網友表示深有同感。「我上次看到排前面的阿嬤說要儲值兩萬...（超商）店員一直在解釋不能儲值超過10000==」、「老人的悠遊卡我沒看過低於1000的」、「靠北！悠遊卡的錢比我帳戶的錢還多」、「真的！我的悠遊卡是信用卡自動加值，低於100就會自動加500，有時候看到前面的餘額7-8千都覺得心臟好大顆。」、「下次不要跟老人搶劫現金了，搶劫他們的悠遊卡，搶匪上了公車：把你們的悠遊卡通通給交出來（誤」。

也有其他網友推測，「先說一種推測，有可能是因為很多老人平時只會拿悠遊卡（敬老卡）搭車，並沒有拿來做一般消費的習慣。但近幾年來台北市政府很喜歡把一些原本用現金方式發放的老人福利，改成用悠遊卡儲值的方式發放，如果這樣幾年下來只進不出，就可能累積一筆不少的金額了。」、「可能兒女／孫子女懶得跟父母／祖父母解釋加值這件事，或怕他們不會操作加值，就一次加一大堆」、「或許是晚輩幫忙一次存個一萬，讓阿嬤一整年都可以搭車和需要時買點吃的用的？我就是這樣養小孩的」。

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