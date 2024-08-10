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缺很大！雲林徵才釋900職缺 最高60K搶人

勞動部斗六就業中心今天舉辦徵才活動，現場25家廠商提供900個工作機會，吸引許多民眾前往求職。（記者黃淑莉攝）

勞動部斗六就業中心今天舉辦徵才活動，現場25家廠商提供900個工作機會，吸引許多民眾前往求職。（記者黃淑莉攝）

2024/08/10 15:44

〔記者黃淑莉／雲林報導〕勞動部斗六就業中心今（10）日舉辦大型徵才活動，現場有25家廠商提供900個職缺，其中封測大廠矽品精密要找62名工程師，另雲林在地企業德欣先進招募預拌車司機、會計、品管人員，開出最高薪資60K，吸引近600人前往求職。

斗六就業中心表示，今天徵才廠商有半導體業、科技業、傳統製造業、服務業，另現場還代收5家廠商履歷，合計有這次徵才有30家廠商提供1250個工作機會，其中超過8成職缺月薪都30K起，希望能留住在地人才，穩定就業。

今天一早有不少民眾到場，有家長陪同大學剛畢業孩子來找工作，也有妻子陪想要轉職的先生來詢問；另因適逢暑假，這次也有廠商釋出兼職工作機會，一早也有不少青年學子到場詢問及投遞履歷。

斗六就業中心主任劉達源表示，除徵才活動，勞動部為協助青年順利就業，整合11個部會資源推出「投資青年就業方案2.0」，有協助初次求職青年提升求職技巧、了解自我，也有協助青年創業的微型創業鳳凰等，歡迎青年朋友多利用，相關資訊可上「台灣就業通」網站查詢，或電洽斗六就業中心05-5325105。

勞動部斗六就業中心今天舉辦徵才活動，現場25家廠商提供900個工作機會。（記者黃淑莉攝）

勞動部斗六就業中心今天舉辦徵才活動，現場25家廠商提供900個工作機會。（記者黃淑莉攝）

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