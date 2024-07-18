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助攻青年求職 屏東鹽埔明天現場徵才釋252職缺

屏東縣鹽埔地區現場徵才7月19日在屏東縣鹽埔鄉新圍國小學生活動中心舉辦。（勞動部高屏澎東分署屏東就業中心提供）

屏東縣鹽埔地區現場徵才7月19日在屏東縣鹽埔鄉新圍國小學生活動中心舉辦。（勞動部高屏澎東分署屏東就業中心提供）

2024/07/18 19:29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為輔助畢業生順利進入職場以及為在地產業注入新血，勞動部高屏澎東分署屏東就業中心明天（19日）上午9點到中午12點30分在屏東縣鹽埔鄉新圍國小學生活動中心舉辦「鹽埔地區現場徵才活動」，邀請25家廠商釋出252個工作機會，歡迎社會新鮮人、待業及轉職民眾把握機會。

屏東就業中心說，這次邀請在地廠商，利遊醫療器材、振聲農業科技、堂厦室內設計、佑晟金屬、益加聯實業、金園農產品生產合作社、麻生高佑，以及鄰近廠商里港文富食品、大江生醫、耀月企業、大路觀育樂事業等，涵蓋生技醫療業、製造業、食品加工業、裝潢工程業、餐旅業等。也釋出現場作業員、行政助理、會計助理、倉管人員、行政美編、品保人員等諸多日班、周休二日的熱門職缺。

徵才活動現場同步提供「投資青年就業方案2.0」說明服務，讓青年朋友獲得即時資訊與協助，其中，針對年滿15歲到29歲本國籍初次尋職青年，勞動部積極推動「初次尋職青年穩定就業計畫」，支持未在學且未就業連續達90日以上青年，給予專人輔導職涯探索及就業準備協助外，每月可申領尋職津貼5000元，最高1.5萬元；參加計畫期間找到工作且就業滿一定期間，即可申領就業獎勵金最高3.5萬元，尋職津貼與就業獎勵金合計最高4.5萬元，力助青年順利接軌職場成為生力軍。

另外，屏東就業中心8月23日（週五）在屏東縣萬巒國中學生活動中心舉辦「萬巒地區現場徵才活動」，有關活動詳情，可撥打08-7559955洽詢。

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