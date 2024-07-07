暑假來臨旅宿業缺工 北市星級酒店徵才本週開跑

北市勞動就業服務處7月8日至7月12日邀集18家企業於各就服站舉辦現場徵才活動。（台北市勞動局提供）

2024/07/07 18:54

〔記者江采蓁／台北報導〕因應暑假旅遊潮，旅宿業求才若渴，台北市勞動局今（7）日公布，本週大舉徵才廠商新增星級旅店晶華國際酒店集團、台北文華東方酒店及台北君悅酒店加入徵才活動。

勞動局指出，本週徵才廠商有晶華國際酒店集團「晶泉丰旅」（北投）、台北君悅酒店、台北文華東方酒店、石二鍋、微笑單車、世豪小客車租賃、財團法人第一社會福利基金會、家樂福、全家便利超商、萊爾富、錢櫃忠孝、台灣聯通停車場、統康生活事業、北投國華高爾夫球俱樂部、悟饕股份有限公司、台北市私立博珍居家長照機構、和德昌股份有限公司（含麥當勞台北信義餐廳及麥當勞授權發展商）。

請繼續往下閱讀...

徵才地點為7月8日景美就服站，7月9日內湖、北投就服站，7月10日西門就服站，7月11日景美、艋舺、南港東明就服站，7月12日北投、景美就服站，時間皆為下午2時至4時，歡迎民眾踴躍參加。

而因應暑假旅遊潮，勞動局表示，本週新增的晶華酒店集團、台北文華東方酒店及台北君悅酒店，福利制度也連帶「星級」，除台北文華東方酒店提供5星員工餐吃到飽和每月醫師駐點外，台北君悅酒店也提供滿3個月的正職員工享全球凱悅飯店每年高達12晚免費住宿；徵才活動時間為7月10日台北文華東方酒店於西門就服站、7月11日台北君悅酒店於南港東明就服站、7月12日晶華國際酒店集團「晶泉丰旅」於北投就服站。

勞動局也提到，由於改善缺工擴大就業方案已延至年底，除原有薪資外，最長可領12個月之「專案缺工就業獎勵」，有意從事旅宿餐飲業的民眾可於今年12月31日截止前把握加薪機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法