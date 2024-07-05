解決司機荒 桃園「受訓即就業」年底培訓百人

桃園市司機缺口仍有二六○人，今年初首創公車駕駛「受訓即就業」計畫上路，預計年底前達到培訓一百人目標。（記者鄭淑婷攝）

2024/07/05 05:30

市府投入2200萬招募公車司機 已6人結訓上線 增加約45班次

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕全台灣「司機荒」未解，全國公車運量仍較疫情前衰退廿三％，桃園市衰退約廿三．七％與全國平均幅度相同，市府今年初首創公車駕駛「受訓即就業」計畫上路，截至目前錄取七十五人，其中已有六人完成培訓上線，可增加約四十五班次，預計年底前達成培訓一百人目標。

請繼續往下閱讀...

副市長蘇俊賓昨日出席行政院會，籲中央支持各縣市從源頭培養司機，從根本解決「司機荒」，獲行政院長卓榮泰裁示交通部研議擴大辦理。

行政院院會對交通部提出「公路公共運輸永續及交通平權計畫」進行討論，會中分析近年全國大眾運輸載客量變化指標，公車運量恢復相較捷運、台鐵及高鐵來得緩慢，去年運量仍較疫情前的二○一九年衰退廿三％，主要原因為客運業者人力資源不足，預計每年投入六千萬元改善。

運量衰退 公車司機缺口約260人

蘇俊賓表示，桃園市的數據與全國趨勢相同，公車部分，今年五月相較二○一九年平均運量衰退廿三．七％，但機場捷運運量已明顯超過疫情前水準，目前桃園市司機缺口約二六○人，為解決「司機荒」，市府首推公車駕駛「受訓即就業」計畫，透過提供受訓期間的薪資，吸引原非從事客運司機的勞動力加入，減緩客運司機人力缺口。

受訓期間有薪 盼吸引更多人加入

他表示，桃園市今年投入約二二○○萬元辦理招募作業，目前已錄取七十五人，陸續有卅四人完成受訓及路考，其中有六人完成培訓上線，預計年底達成培訓一百人目標。

蘇俊賓說，希望中央一起推動，編列預算支持各縣市從源頭培養司機人力，避免縣市間競爭、搶司機，在既有的人選中不斷提高推薦、招募獎金，其實還是同一批人在服務，司機總量並不會增加。

對此建議，卓榮泰表示認同，並指示交通部研析桃園市的經驗，考慮擴展至全國各縣市推行，滿足各地對公車駕駛人才的需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法