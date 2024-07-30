月薪最高72K 台北市46機關釋出227職缺即起報名

台北市就業服務處辦理2024年第8次就業甄選活動。（台北市勞動局提供）

2024/07/30 18:04

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市就業服務處辦理2024年第8次就業甄選活動，共有46個機關釋出227個職缺，包括輔導員、心理師、管理師、關懷訪視員等，其中，家庭暴力暨性侵害防治中心聘用社工督導職缺，起薪51K，隨著每年考核晉升，更有機會高達72K，即日起到8月5日下午5點受理網路報名，預計8月24、25日舉辦甄試。

台北市勞動局長高寶華說明，就業甄選共有46個機關參加，提供227個職缺，包括聘用副工程司、輔導員、心理師、管理師、關懷訪視員等項目，薪資40K以上的職缺多達98個；其中，社會局家防中心的社工督導起薪51K，隨著每年考核晉升，還有機會可達到72K。

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就服處指出，每月辦理的市府約聘僱人員就業甄選包含北市所屬各幼兒園廚工職缺，這次開出西松國小、龍安國小、舊莊國小、潭美國小、大湖國小、文林國小、萬芳國小、文山幼兒園等共9個職缺，月薪最高達38K，歡迎喜歡小孩、有烹飪專長並具證照者踴躍報名。

就服處也提醒，使用就業甄選數位化系統報名前，報考者務必詳閱簡章及注意事項，審慎確認想報考的職缺及資格，在期限內填妥上傳資料；若有缺件，可於報名期間內修改，報名截止後，就無法再上傳補件，報考者應避免集中在報名截止日登入，以免網路壅塞，影響報名權益。

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