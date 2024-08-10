竹市竹蓮寺七夕成年禮 古禮為788名學子祈福

青少年「鑽轎腳」象徵16歲正式「轉大人」。（竹市府提供）

2024/08/10 15:56

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕今天是一年一度七娘媽生，也是七夕情人節，新竹市為慶祝七夕，攜手竹蓮寺合辦「2024七夕成年禮」系列活動，早上是莊重嚴肅的成年禮儀式，晚上的七夕晚會則由知名藝人帶來熱唱演出，各界共同為現場788名青少年見證「鑽轎腳」、「脫絭」、｢飲成年酒｣儀式，並為青少年們祈福，象徵16歲正式「轉大人」。

市府表示，竹蓮寺一直以來都是竹市重要的信仰中心，更是北台灣最盛大循古禮「做十六歲」成年禮的廟宇，七娘媽是孩童的守護神，許多家長會帶孩子到竹蓮寺認做七娘媽的「乾兒子、乾女兒」，因此在七夕七娘媽誕辰舉辦「做十六」轉大人成年禮活動，每年吸引眾多青少年參加。

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青少年透過「鑽轎腳」知道「謙受益、滿招損、勤有功、戲無益」這個人生哲學，「脫絭」則代表真正的成年，要對自己負責、獨立，迎向未來重要的里程碑。

除了成年禮，今晚7點在竹蓮寺還有七夕晚會，邀請到青少年喜愛的Hot Star、海豚刑警、知名廣播主持人與歌手魏如昀、超級星光大道歌手曾沛慈及原子少年出道的Ozone，和市民共度浪漫的七夕情人節夜晚。

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