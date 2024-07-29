竹市七夕成年禮活動 竹蓮寺8/10見

代理市長邱臣遠（左）迎七娘媽上轎，象徵七夕成年禮開始熱身。（圖由市府提供）

2024/07/29 14:51

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市府與竹蓮寺合辦「2024七夕成年禮」系列活動，竹蓮寺一直是北台灣最盛大循古禮「做十六歲」成年禮的廟宇，屆時將與青少年見證「輭轎腳」、「脫絭」、｢飲成年酒｣等完整的儀式，象徵孩子正式「轉大人」。

市府表示，竹蓮寺一直以來都是竹市重要的信仰中心，長期庇佑著市民。七夕成年禮將舉行「輭轎腳」和「脫絭」的傳統儀式，在現今社會中，能夠將傳統文化傳承延續實屬不易，感謝廟方長期以來對於傳統文化的重視，16歲是個美好的年紀，即將迎向未來的重要里程碑。透過成年禮的儀式，也象徵著竹市的新生命、新希望不斷延續。

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民政處表示，期盼讓城市裡更多的孩子能體驗傳統文化洗禮，透過「轉大人」儀式，祝福每個孩子在人生旅途中永遠懷抱夢想、不斷追求卓越、保持著堅持不懈的態度。

竹蓮寺表示，七夕是孩童們的守護神七娘媽的誕辰日，寺方遵循古禮，在慶賀七娘媽生辰的同時，也象徵小孩成年，代表要承擔更多的責任，感謝神明多年的護佑，更要感謝父母的辛勞付出。8月10日活動當天，白天將有傳統「做十六成年禮」儀式，晚上有七夕晚會，邀請知名歌手輪番帶來精采演出，希望透過富有文化意涵的活動，讓全國民眾更深入瞭解竹市。

民政處表示，「2024七夕成年禮系列活動」上午舉辦「輭轎腳」七夕成年禮；並有糖粿DIY的活動，名額有限歡迎民眾踴躍報名。晚間7點則有七夕晚會，特別邀請，青少年喜愛的Hot Star、海豚刑警、魏如昀、曾沛慈及Ozon和市民朋友一同共度浪漫的七夕情人節夜晚。

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