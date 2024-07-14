分科測驗》公民高三選修占比高 考生多哀號

公民單選題第一題，補教老師張雪雲批4個選項看起來都對。（記者林曉雲翻攝）

2024/07/14 05:30

〔記者楊綿傑、林曉雲、甘孟霖、蘇孟娟、黃良傑／綜合報導〕大學分科測驗公民考題今年考出中國的安全威脅與經濟依賴等國際關係，另也注重社會處境不利群體，老師認為創新題材、圖表數據判考題皆增多，屬中間偏難，補教也估前標與均標都將較去年下降。考生則多數哀號，高三選修占比高，多題選項模稜兩可難下筆，可阻斷跨組考生。

多題選項難下筆 可阻斷跨組考生

補教老師張雪雲直批，去年難，今年更難，閱讀太多，敘述又不夠精確，手寫占比太高，估前標和均標都降一級分。今年五標估頂標五十一級分、前標四十六級分、均標四十級分、後標卅三級分、底標廿七級分。

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內湖高中教師李美萱認為，考生不僅須著重生活議題觀察，運用公民知識邏輯推理，才能作答，整體中間偏難。復興高中教師蔡明晃指出，混合題與非選擇題偏難，需較多時間判讀。全教會、台北市內湖高中老師陳昺泰表示，試題展現對人文議題的反思、對處境不利群體的關懷。

台北中山女高高姓考生表示，有些選項大同小異，需花心思作答，文字理解弱的考生較吃力。台中一中紀姓考生認為，今年高三選修出題比重高，「有利社會組考生」。

另外，非選經濟成長率與市場利率題組，限答題字數各六字與十字，要抓關鍵作答，均讓考生燒腦喊「心驚」。

高雄中學考生袁浩閎認為，今年題幹清楚、答案明確，時事題以中美集團對立，帶出地緣政治、經貿外交與國際政治結盟相關概念。

雄女陳姓考生則說考題偏難，單選有些刁鑽，考題出台灣缺水危機背景，探討地方限水、中央與地方政府的權力劃分，印象深刻。

民補教老師張雪雲今猛轟大考中心命題是整學生整過頭。（記者林曉雲攝）

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