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    川普改口？不再保證24小時俄烏停戰 承諾就職前促成和平

    川普有信心在就職前解決烏俄戰爭，重建烏克蘭。（路透資料照）

    川普有信心在就職前解決烏俄戰爭，重建烏克蘭。（路透資料照）

    2024/08/11 13:08

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）一改先前宣稱24小時內結束烏俄戰爭的說法，他接受保守派《布萊巴特新聞》（Breitbart News）獨家專訪時表示，他計畫在當選總統後，就職典禮前，就著手促成俄烏和平協議。

    川普上週四（8日）在佛羅里達州的海濱度假村和俱樂部「海湖莊園」（Mar-a-Lago）接受《布萊巴特新聞》長達1小時的採訪時表示，他希望看到俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭「得到解決」。

    川普過去經常誇口，若他重返白宮，他有信心在24小時內結束這場衝突。然而，這次他不再做出這樣的保證，而是表示他認識俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），並相信如果他在11月5日再次當選，他可以在就職前，透過談判達成和平，結束「死亡」和「破壞」。

    川普批評他的民主黨對手、副總統賀錦麗（Kamala Harris）將繼續這場戰爭，並繼續將數百億美元的美國納稅人的錢投入烏克蘭，而不是結束它。他說，賀錦麗什麼都不會做，如果她在11月贏得選舉，由於她的不作為，「數百萬人將會死亡」。他還表示，賀錦麗的無能可能會將世界拖入全球戰爭。

    川普抨擊賀錦麗對烏俄戰爭毫無頭緒，認為她若當選，戰爭將持續延燒，甚至可能引發世界大戰。他強調自己與普廷和澤倫斯基都保持良好關係，有能力解決衝突，並重申希望在就職前促成和平協議，以終結烏克蘭的悲慘處境，讓飽受戰火摧殘的城市得以重建。

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