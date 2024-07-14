分科測驗》歷史近3年最難 連老師都有壓力

補教老師馮敬之（右）和曾樂浪（左），認為歷史科是近3年最難。（記者林曉雲攝）

2024/07/14 05:30

〔記者林曉雲、楊綿傑、蘇孟娟、甘孟霖、黃良傑／綜合報導〕大學分科測驗歷史科考題的文字敘述量近三年最多，教師評為近三年最難，考生須兼具閱讀能力和文字輸出能力之綜合能力，程度好也不易拿高分，鑑別度很高。

補教估五標的前三標較去年微降，今年頂標五十一級分、前標四十六級分、均標卅八級分、後標卅二級分、底標廿六級分。

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全教會召集人、桃園市壽山高中老師蘇健倫表示，考題生活化，捕鯨業、家電、護照、餐桌禮儀均入題，宗教試題大增，原住民族亦是試題重點，更提及《周處除三害》電影的歷史原型應屬時事題，但多數「新瓶裝舊酒」。

補教老師馮敬之表示，閱讀量很大，考生須兼具閱讀力和撰文能力，應是近三年最難，程度好的考生也不易拿高分，鑑別度很高，雖只考了三題圖表題但具挑戰性。

文字量偏多 非選題需花時間分析

建中老師莊德仁表示，文字量偏多讓教師都「有壓力」，考生須注意不同作者的立場與解釋差異及時空因素，才能正確作答，非選題比較不同史料，需花時間分析。

17題有瑕疵 18題「國人野人」超出課綱

全中教、新北市金山高中老師王怡文表示，有兩題爭議題，第十七題選項有瑕疵，一八三○年代西德這國家並不存在，會引起困惑；第十八題考「國人野人」概念，非現行課綱內容。

台北南港高中謝姓、吳姓考生則表示，今年考題寫起來很順，較前兩年簡單，手寫題考「唐人如何稱呼印度」算送分題。提前交卷的秀峰高中汪姓考生也表示，很多題目可從題幹敘述找答案，沒有很難。

考生：很多題目可從題幹敘述找答案

台中一中曾姓與施姓考生均說，今年的歷史科從自然組角度「不會看不懂」，用高一基礎甚至國中概念就能答題。中一中江姓考生則指出，分科原本應考較多的高三範圍，但今年高三比重不高，且無繁瑣的歷史知識，很多答案就在題目中。高雄女中葉姓考生說，手寫題目需先理解，才能找出脈絡寫答案，如考歐洲百姓從手抓到裝盤的餐飲禮儀，相當生活化。

大學分科測驗歷史科，今年考出餐桌禮儀題組。（記者林曉雲翻攝）

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