李忠憲：若無姚文智當年勇敢承擔 柯文哲可能順利坐大

李忠憲強調，當年姚文智出來挑戰柯文哲，最重要的不是權謀或選舉策略的問題，而是精神和價值的選擇，「姚文智的挺身而出，不僅保住了台派的精神命脈，使台派的執政脈絡得以延續」。（資料照）

2024/08/11 08:35

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲近期陷入總統大選政治獻金申報爭議、市長任內京華城案等爭議，引起各界關注。時常在臉書發表時事評論的成大電機系教授李忠憲10日發文表示，他和民進黨前立委姚文智吃飯時了解他2018參選台北市長的心路歷程，並強調當年姚文智出來挑戰柯文哲，最重要的不是權謀或選舉策略的問題，而是精神和價值的選擇。

李忠憲在文中首先就直言，觀察近期情勢發展，台灣這些年裡面最有智慧和最重要的政治動作就是姚文智出來和柯競選，要不是這個「有智慧的選擇」，台灣可能因柯文哲這個人而萬劫不復。許多人說他們在日常生活裡面沒有遇過像柯文哲或黃國昌這樣子的人，人格可以像水一樣完全沒有形狀、人生毫無核心價值，為達目的不擇手段，表面上講的都是冠冕堂皇、仁義道德，實際上是背叛、狡詐、貪污、腐敗。黃柯兩人都以具體的行動打臉先前自己高尚的言論，對別人要求100分、對自己要求零分，展現在自己和對於對手的要求之間的雙重標準，令人震驚。

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李忠憲指出，如果像柯文哲這樣具有偽君子特質的人成為有影響力的政治人物，甚至掌握了國家領導人的地位，可能會對國家和社會造成極其嚴重的後果。政策腐敗與決策錯誤是最恐怖的，他們會推行表面上正當但實際上具有暗中操縱的政策，來鞏固其權力和影響力。而這樣的領導人會利用社會的分歧來鞏固權力，製造和加劇社會中的矛盾與分裂，他們可能操縱媒體、煽動民眾情緒來製造敵人或替罪羔羊、分裂社會，從而使自己成為「解決問題的關鍵人物」，這種行為會導致社會信任的瓦解，增加社會不穩定性。

李忠憲隨後提到，姚文智當年在明知必敗的情況下，仍毅然決然參與台北市長選舉，這不僅展現了他的勇氣與責任感，更為台灣的未來奠定了一個重要的轉折點，儘管許多人在當時不理解他的選擇，今天回望這段歷史，我們才真正體會到他的智慧。李認為，正因為他無畏挑戰，讓台灣免於一個可能導致深遠災難的領導人統治，姚文智的決定對台灣社會的正向發展有著深遠影響，看到今天柯文哲「連環爆炸」，我們都要感謝姚文智。

李忠憲指出，當年可能會有兩種狀況，若沒有姚文智的挑戰，柯文哲在北市獲取重大勝利後，下一步直取總統的大位，且因為台派缺席，他竟會成為台派代表；而姚的挑戰可能導致柯落選市長，接著柯直接參與總統大選，造成韓國瑜當選。李表示，若統派代表是韓國瑜、台派代表是柯文哲，這樣台灣社會價值混亂的程度，在道德上會無法有所區別，已無法分辨什麼是台灣應該有的核心價值。

李忠憲認為，前述狀況的前者對台灣社會損害的影響程度比後者更深遠，而姚文智出來保住了台派的精神和命脈，兩種可能狀況都沒有發生，後來大家都知道，蔡英文順利連任，賴清德接續這個執政脈絡。

最後李忠憲強調：「若無姚文智的勇敢承擔，柯文哲可能順利坐大，成為某種扭曲的台派代表，進一步侵蝕台派的核心價值。然而，姚文智的挺身而出，不僅保住了台派的精神命脈，使台派的執政脈絡得以延續。這場挑戰不僅是選舉的博弈，更是對台派核心價值的捍衛，影響深遠。」

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