王陽明也在！車聚塞爆南投2處國道服務區 驚動國道警察出面維持秩序

國道3號南投服務區及國道6號東草屯休息站，昨晚因車聚活動出現塞爆情形。（國道7隊提供）

2024/08/10 10:24

〔記者佟振國／南投報導〕昨（9）日深夜國道3號南投服務區及國道6號東草屯休息站因有大型車聚活動，直接造成交流道及鄰近主線的交通癱瘓紫爆，也是東草屯交流道7月13日正式完工開放以來的頭一遭，更有網友在臉書社團發文，指藝人王陽明也現身參加車聚，都引發不小討論。

昨晚有網友在臉書社團發文指出，由於國6東草屯休息站有大型車聚，造成車流回堵，提醒用路人注意，透過高公局的沿途監視器，看到東草屯休息站被各式車輛塞爆，國6舊正路段就開始壅塞，東草屯至東草屯休息站路段時速更降到20公里以下，完全「紫爆」，東草屯休息站也一度管制封閉。

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有網友回應透露，藝人王陽明等藝人也在現場。據了解，車聚活動為網紅「湯老師 - A.K.A 看你老師」在粉專上號召，車聚地點在國道3號南投服務區，時間從晚上8點至10點，還特別提醒車主們一到現場找到車位就盡快熄火，不要空踩或拉轉，不要在停車場內高速行駛，請留意周遭民眾的安全，不要亂丟垃圾或菸蒂，晚上8點開始聚會，10點也會準時解散，但車聚時間的車潮、人潮一下就把南投服務區塞爆，「湯老師」在粉專緊急發文宣布改去國6東草屯休息站。

對於車聚活動造成國3南投服務區、國6東草屯休息站塞爆，國道7隊表示，當時南投服務區車多回堵，即派遣巡邏車、工務段人員前往實施交通疏導，並於CMS看板顯示服務區車多壅塞。

晚間9點30分再次接獲通報，因人潮及車潮更改至國6東草屯休息站，車位不敷使用現場有違規停車情形，於晚間9點45分實施東草屯休息站東、西向入口管制，在現場告誡車聚召集人勿有違規行為，並於現場取締違規行為，共計取締超速43件、未繫安全帶14件、使用偽造車牌1件、無照駕駛（含駕照吊銷駕車）3件、號牌污損（號牌貼反光貼紙）1件及違規停車13件。

國道7隊也呼籲民眾行駛國道、服務區道路，切勿有危險駕駛、燒胎及製造噪音影響居民與民眾安寧情形，如有違規情形將依道路交通管理處罰條例第43條1項1款｢以其他危險方式駕車｣舉發，該項違規處罰鍰新台幣6000至36000元。

國6東屯草屯休息站因車聚活動塞爆，國道警方除加強管制疏導，也加強取締違停、超速等違規行為。（國道7隊提供）

藝人王陽明昨晚也現身南投車聚活動。（民眾提供）

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