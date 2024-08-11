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    今晨4縣市大雨特報！ 各地高溫上看36度

    今日溫度方面，各地高溫普遍為32至36度，大台北、桃園及台東長濱地區高溫可達36度以上。（資料照）

    今日溫度方面，各地高溫普遍為32至36度，大台北、桃園及台東長濱地區高溫可達36度以上。（資料照）

    2024/08/11 06:51

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日大環境吹西南風，清晨至上午中南部平地有局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區及東半部山區需留意午後雷陣雨，中南部地區及各地山區有大雨出現的機率，外出請攜帶雨具備用。由於對流雲系旺盛，氣象署今晨5點5分針對台中市、彰化縣、高雄市及屏東縣發布大雨特報。

    今日溫度方面，各地高溫普遍為32至36度，大台北、桃園及台東長濱地區高溫可達36度以上，沒下雨時感受悶熱，戶外活動應多補充水分。空氣品質部份，中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；馬祖及金門為「橘色提醒」等級。

    週一（12日）為西南風環境，清晨至上午西南風與陸風輻合，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，午後各地山區並有局部大雨發生的機率。受西南風沉降影響，大台北、桃園及花東地區白天有可能出現36度以上高溫。

    週二、週三（13日、14日）西南風減弱，各地大多為多雲，清晨至上午西半部沿海地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨。週四至週六（15日至17日）受低壓帶影響，天氣轉趨不穩定，大環境偏西到西南風，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    27 ~ 36 27 ~ 34 26 ~ 31 26 ~ 33

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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