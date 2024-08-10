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只隔圍網對望 六福村遊客自駕探訪老虎、獅子猛獸區

六福村安排幸運遊客自行開車入猛獸區，自駕遊客們跟孟加拉虎隔著電網互望，彼此都感到新鮮。（記者黃美珠攝）

六福村安排幸運遊客自行開車入猛獸區，自駕遊客們跟孟加拉虎隔著電網互望，彼此都感到新鮮。（記者黃美珠攝）

2024/08/10 11:12

〔記者黃美珠／新竹報導〕「哇！白老虎的眼睛竟然是淡藍綠色！」六福村主題遊樂園今天早上傳出遊客這樣的驚嘆，張先生開著自己的紅色小客車載家人進入猛獸區邊體驗邊吱吱喳喳熱烈討論。

這是六福村慶祝45周年，加上最近有新生小犀牛將滿月，8月份安排2個週末共4天，每天1次提供2車給幸運遊客自行開車入猛獸區，近距離探訪白老虎、孟加拉虎、以及非洲獅子，體驗完全不一樣逛動物園樂趣。

張先生說，他小時候曾在爸爸開車下，搭自家的車子進入六福村拜訪動物，後來園方改以遊園車形式入場後再無機會。沒想到這次竟換他開車載著家人入內，雖然只安排參觀白老虎、孟加拉虎3兄弟、以及非洲獅「養老園」，但猶如時光倒流般喚醒很多他的兒時記憶。

張小姐說，第一次這麼近、沒有隔著車子、車窗，只有電網或柵欄讓她跟這些猛獸面對面、眼對眼互望，她一點也不緊張，因為六福村有隨行的維安動物保護員等在側戒護和解說，反而讓她更想認識這些猛獸的習性和生態。

六福村表示，六福村在1979年8月10日創園，今天正是45歲生日，他們除了舉辦前述限額的猛獸區自駕遊體驗活動，另也有其他系列慶祝活動回饋來客，且於本月的每個週末節假日晚施放長達300秒的「盛夏逐夢」慶生煙火秀跟大家同歡。

六福村安排幸運遊客自行開車入猛獸區，白老虎看到遊客來到也起身相迎。（記者黃美珠攝）

六福村安排幸運遊客自行開車入猛獸區，白老虎看到遊客來到也起身相迎。（記者黃美珠攝）

六福村今天早上迎來第1批自駕探索猛獸區的遊客。（記者黃美珠攝）

六福村今天早上迎來第1批自駕探索猛獸區的遊客。（記者黃美珠攝）

六福村今天起，在8月份安排4天重現早期的遊客自駕入園活動。（記者黃美珠攝）

六福村今天起，在8月份安排4天重現早期的遊客自駕入園活動。（記者黃美珠攝）

走起路來虎虎生風的六福村孟加拉虎。（記者黃美珠攝）

走起路來虎虎生風的六福村孟加拉虎。（記者黃美珠攝）

白老虎看到遊客來到也起身相迎。（記者黃美珠攝）

白老虎看到遊客來到也起身相迎。（記者黃美珠攝）

六福村主題遊樂園內的非洲獅平均年齡將近20歲，稱得上是「阿公」級的老寶貝，展區也就被戲稱是「非洲獅養老園」。（記者黃美珠攝）

六福村主題遊樂園內的非洲獅平均年齡將近20歲，稱得上是「阿公」級的老寶貝，展區也就被戲稱是「非洲獅養老園」。（記者黃美珠攝）

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