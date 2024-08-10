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燒哈利波特挺林郁婷！作家李文成：JK羅琳發言太過份

台灣作家李文成不滿「JK羅琳的發言實在太過份」，甚至為此焚燒JK羅琳的知名小說《哈利波特》，強調「今天不這麼做，就會讓更多霸凌被視為理所當然」。（圖擷自臉書）

台灣作家李文成不滿「JK羅琳的發言實在太過份」，甚至為此焚燒JK羅琳的知名小說《哈利波特》，強調「今天不這麼做，就會讓更多霸凌被視為理所當然」。（圖擷自臉書）

2024/08/10 11:18

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣拳后林郁婷出戰巴黎奧運卻無端被炒作性別議題，做為爭議源頭的國際拳擊總會（IBA）始終沒拿出明確證據，知名作家JK羅琳近日卻持續發文攻擊林郁婷。台灣作家李文成不滿「JK羅琳的發言實在太過份」，甚至為此將JK羅琳的知名小說《哈利波特》燒掉，並強調「今天不這麼做，就會讓更多霸凌被視為理所當然，我們是溫和、善良且願意理性溝通的國際成員，但絕不是忍氣吞聲、面對霸凌就卑躬屈膝的台灣人！」

李文成昨在臉書PO出圖片，指稱他把JK羅琳的著作燒了。李文成表示，「我知道，這樣很激烈，但如果台灣人每次在國際上被打，都只是忍氣吞聲，那霸凌者就會更加習慣成自然」。

作家以筆護弱勢 李文成：羅琳竟轉身成霸凌者

李文成指出，「我們之所以稱爲作家，就是以筆做為武器，來保護那些弱勢與無法發聲的人」，羅琳也曾經用創作與故事，告訴大家我們可以勇敢、帶給世界一段精彩而溫暖的力量，「但曾幾何時，同樣以筆做武器的她，居然轉身成為了霸凌者」，不斷在性別議題上，配合IBA這些毫無根據的陰謀論，攻擊台灣的選手林郁婷。

李文成認為，「對霸凌者說不！是身而為人的天職」，若今天不這麼做，就會讓更多霸凌被視為理所當然，我們是溫和、善良且願意理性溝通的國際成員，但絕不是忍氣吞聲、面對霸凌就卑躬屈膝的台灣人！

李文成在另一篇發文也指出，「對不起，雖然動作很激動，但核心價值與理念跟每個人都一樣，不能讓陰謀論與霸凌的風氣，伴隨謠言繼續傷害我們自己的運動員。也希望透過這個動作，真的讓大家知道臺灣人不會因為被霸凌而退縮」。

李文成也提到：「我也希望能更溫和的表達憤怒，但這次JK羅琳的發言實在太過份。」

李文成YouTube「故事方成式」影片：

李文成臉書貼文：

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