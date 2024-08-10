台南某國宅「砍頭」矮化黑板樹 專家吳仁邦：反製造公安風險

台南某國宅社區高大黑板樹遭「砍頭式」截短。（記者洪瑞琴攝）

2024/08/10 23:10

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真是悲情！ 台南某國宅社區整排高大黑板樹遭「砍頭」

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南某國宅社區最近執行「矮化」高大黑板樹工作，雇工將樹木「齊平式砍頭」，計劃59棵已執行12棵，讓部分住戶與經常路過的民眾很不捨，台南社區大學研究員吳仁邦也指出，這是糟糕的「斷頭式」錯誤修剪，可能影響日後樹木生長健康。

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高大黑板樹在地生長多年，已被截斷樹幹只剩約原本的五分之一、約2公尺高。住戶說，這些樹木陪伴大家多年，感情很深，卻遭這樣對待，令人心痛。相較於日本社區友善修樹作法，實在想不通為何這樣「砍頭式」的修理樹木方式，在台灣不斷重演。

吳仁邦表示，如此砍斷樹木主幹，也形同砍斷樹木內部所有的維管束、合成葡萄糖自用的重要器官樹葉（含枝幹），此時樹木完全只能仰賴樹身內僅存的葡萄糖來存活，樹木若無法以僅存的葡萄糖養分來快速滋生出新的樹葉，藉以繼續合成葡萄糖趕緊修護傷口，難以及時維繫樹木本身生命。

吳仁邦表示，這樣直接砍斷樹木主幹，未來從傷口周邊樹木長出的新枝幹樹葉，又稱為「不定芽枝」，因完全不具備與樹木本體的物理結構，樹木雖還能勉強活下來，但這些傷口邊新生長的「不定芽枝」很容易自己折斷掉落下來，反而製造公共安全風險，實在不可取，也欠缺美學及景觀視覺美感，讓環境變得醜陋極了。

「要種樹，就應該好好愛惜樹木」吳仁邦認為，其實樹木本身，要修剪的是已經死亡的枯死枝幹，以及不具備物理結構的枝幹，預防性修剪是因為怕掉落下來造成公共危險問題。主幹直接這樣砍斷的錯誤截頂手段，反而造成樹木未來的不確定，樹木若健健康康的，根本就不應該去修剪，反而需要的是維護樹木生長所在的棲地健康度。

陳先生常到附近運動場散步，他表示，原本的綠意盎然，突然缺了一角，而且照理說，樹木位在國宅有西曬問題的這一側，高大樹木遮蔽效果很好，可以降低室內溫度，對於有裝冷氣的住戶有益，「實在不懂為何同意砍你家面前的樹，砍火大的？」、「全球暖化氣候喊減碳，竟剪到樹的頭」！

張小姐感歎說，多數人對樹木冷漠無感，「政府都帶頭砍樹，百姓有樣學樣，推廣民間修樹證照，只是說一套做一套」！

後半段綠意盎然的高大黑板樹，面臨遭砍低命運。（記者洪瑞琴攝）

社區公告執行59棵黑板樹「矮化」工作。（記者洪瑞琴攝）

日本社區友善修樹、尊重生命的作法。（李姓住戶提供）

台灣修樹作法，直接將樹木「砍頭」。（李姓住戶提供）

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