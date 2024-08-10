高雄無人機救災 降低20％雜草火警

高雄運用無人機科技救災，有效降低雜草火警2成。（記者陳文嬋攝）

2024/08/10 22:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市幅員廣大，消防局運用無人機科技救災，現有無人機35台、飛手人數73人，上半年出動無人機救災達61件次，以山林火災46件最多，以清明節首推無人機高空監控，搭配即時人力處理，有效降低雜草火災件數達2成。

消防局現有無人機35台全國最多，飛手人數73人也是名列前茅，取得各式專業證照共122張，持續辦理各式無人機訓練及考照，打破傳統集中式教學法，改採1對1帶練教學，有效提升飛手操作技巧及經驗，前年參加消防署無人機競技大賽，在水域、火場及山域搜救項目榮獲全國第二，去年參加全國義消體技能交流活動，也在水域、山域救援項目榮獲特優。

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消防局無人機配置於各救災救護大隊，由119救災救護指揮中心統一調撥派遣，上半年出動無人機救災達61件次，比去年同期58件增加，以山林火災46次最多，其次為工廠火災7次、水域搜救6次、山域搜救2次，光清明節首推無人機高空監控，鎖定墓園及易發生山林火災區域，即時派遣人力處理，防止雜草火災，跟去年同期相比，有效降低雜草火災件數達2成。

消防局搶救科長蘇裕銘表示，運用無人機救災廣泛，包括山域搜索、水域救援、火場救災、地震搜救、山林火災等，內門大規模山林野火、楠梓科技產業園區塑美貝火警、支援屏東明揚工廠火警、支援花蓮大地震搜救等，均第一時間派遣無人機到場空拍畫面，取得災害現場立體資訊及影響範圍，提供現場指揮官參考運用，提供搶救動線、車輛部屬、周界防護、火災搶救戰術參考，有效壓制火勢。

蘇裕銘指出，無人機山域搜索也尋獲走失婦人，田寮區一名76歲林姓婦人外出失聯，警方調閱全區監視器未發現行蹤，研判進入山區可能性大，消防局出動無人機空中監控，於離家2公里附近竹林旁發現腳印，通知搜救隊前往救援尋獲林婦。

消防局也因應暑假及汛期到來，推動無人機水域救援，加強美濃湖等搶救演練，結合無人機空中監控，大幅提升搜救效能。

另以無人機掛載救生圈進行水域救援為救援方式之一，但須考量天候及環境狀況才可執行，消防局將依據水域特性、水流狀況、受溺情形、現場救援能力，妥善運用各式裝備器材，擬定快速、安全、有效搶救方案。

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