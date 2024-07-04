兵馬俑展資安疑慮 高雄科工館移除2中國軟體

科工館經清查，確認兵馬俑特展兩項互動單元使用的軟體為中國開發製作，已要求移除。（台灣基進提供）

2024/07/04 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕國立科學工藝博物館（科工館）上週五起展出「兵馬俑特展」，台灣基進指控「秦俑臉譜比對遊戲」體驗區拍照比對軟體來自中國，有資安疑慮；科工館經清查確認，已要求將兩項展示單元移除。

「大秦雄風─兵馬俑與秦始皇帝陵特展」由翰維協會等多個單位向科工館承租場地舉辦，台灣基進日前指控中國宋慶齡基金會是中共統戰組織，展出的「秦俑臉譜比對遊戲」體驗區拍照軟體來自中國，有資安疑慮。

請繼續往下閱讀...

科工館表示，近日會同主辦單位針對展場內互動單元進行清查，展場內共有三項單元，經確認其中「秦俑臉譜比對遊戲」和「一號坑全景體驗」兩項互動單元使用的軟體，確屬中國開發及製作，違反雙方合約的資安規範，已將兩項單元移除。

科工館說，翰維協會人員表示，「秦俑臉譜比對遊戲」機器休眠時便會自動關閉軟體，一經關閉，所有體驗結果均滅失，該協會已切結保證無存檔，經科工館資訊專業人員檢視，確實無存檔。

至於曾經體驗「秦俑臉譜比對遊戲」的民眾，其個人頭像資料，翰維協會已切結保證未存檔。

此外，「一號坑全景體驗」為陜西兵馬俑一號坑的全景體驗，因無拍照及輸入資料等相關功能，尚無涉及個資疑慮，但因軟體為中國開發，不符租借合約約定，科工館也要求翰維移除。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法