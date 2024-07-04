搭雙層巴士遊墾丁 7月13日啟航

屏東縣政府在沿山公路推出的雙層觀光巴士大受歡迎，今年夏天將移師到墾丁地區。（屏東縣府提供）

2024/07/04 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今年暑假推出「High Fun屏東最好玩」雙層巴士觀光搭乘活動，本月十三日起每週六、日行駛，帶領遊客欣賞屏東海岸線獨特風光，太平洋、巴士海峽、台灣海峽三面海域壯闊美景一次飽覽，六日中午十二點開放網路預約購票。

屏東縣政府春天在沿山公路推出「185沿山雙層巴士」，三年來受到遊客喜愛，今年夏天再將雙層巴士移師到國境之南，七月十三日至八月卅一日的週六、日，在墾丁地區推出「High Fun屏東最好玩」雙層觀光巴士。

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縣府交旅處長黃國維表示，雙層巴士路線以墾丁森林遊樂區牌樓旁停車場為起點，一路往南，停靠船帆石、砂島貝殼展示館各十五分鐘，目的地龍磐公園停留廿分鐘後往返，全程一小時四十分，每天兩梯次，分別在上午九點卅分、下午三點出發，票價每人兩百元，每班四十人。

黃國維說，沿途除欣賞無邊際海洋之美，還有導覽人員在車上解說，從自然生態教育，再聽八寶公主到斯卡羅的故事，體驗臨場感，雙層巴士行駛墾丁大尖山、墾丁牌樓、八寶宮、小灣、青蛙石、船帆石、砂島、鵝鑾鼻、龍磐公園等景點，里程十一．七公里，本月六日中午十二點開放七月班次預約購票，廿五日開放預約八月班次，購票請下載「TBS臺北轉運站」App，還有廿二家旅宿配合活動推出優惠。

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