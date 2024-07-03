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新冠上週就診11萬人次 併發症932例、64死

疾管署副署長曾淑慧說明新冠變異株。（記者林惠琴攝）

疾管署副署長曾淑慧說明新冠變異株。（記者林惠琴攝）

2024/07/03 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕新冠疫情延燒，衛福部疾管署昨公布，上週新冠相關門急診高達近十一萬人次，本土併發症新增九三二例為今年單週新高，死亡新增六十四例，則是五月初進入這一波疫情以來最高，預估疫情於七月中旬攀上高峰，屆時單週就診數恐由原本預估逾十萬人次，上修至十二萬人次。

疾管署副署長曾淑慧表示，上週新冠併發症較前一週成長十四％，但與往前兩週成長卅％、九十％相比，增幅趨緩，預估下週公布這週數字增幅不到十％。

10多歲少年併發症不治

疾管署防疫醫師林詠青指出，死亡年齡最小的是北部十多歲青少年，有癲癇病史，未打XBB疫苗，因發燒、抽搐、呼吸困難至急診，一度高燒至四十二度，甚至心跳停止被救回，可惜病況持續不穩及肝腎心功能衰竭，醫師診斷併發腦炎、敗血性休克，隔天再度心跳停止經急救無效死亡。

月中攀高峰估12萬人次

曾淑慧說明，新冠輕症就醫上週近十一萬人次，但通常感染者會求診兩、三次，推估實際感染約五、六萬人。疾管署長莊人祥原指出，這一波疫情高峰單週就診恐逾十萬人次，但曾淑慧昨補充，預估高峰會再上看至十二萬人次，相當於可能六萬人染疫。

變異株LB.1快速上升

中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬曾示警，國際上變異株LB.1迅速追上KP.2，疾管署昨也公布本土LB.1占比上升至十四％，超越KP.3並拉近與占比廿％的KP.2距離，快速上升主因是高度免疫逃脫，但快篩、藥物、疫苗仍有效。

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