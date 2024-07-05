基隆慶濟宮媽祖文化季 7/7中午起自治街、南興路、開元路封閉

基隆慶濟宮7月7日學辦媽祖文化祭，自治街等3路段中午起封街。（記者盧賢秀攝）

2024/07/05 12:56

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市慶濟宮7月7日舉辦媽祖孔明文化祭活動，有祈福法會、園遊會與親子闖關遊戲，7日中午12點起至22點封閉自治街、南興路及開元路，避免交通壅塞，民眾可以搭乘大眾運輸工具。

慶濟宮主委柯金標表示，媽祖指示在7月7日舉辦文化祭，祈福降恩澤，士農工商經濟繁榮。當天上午有士農工商祈福法會，下午有36計文創園遊會、親子闖關活動及社團表演，廟方也準備了400個小天燈和160個「臭皮匠」軍牌給通過闖關的民眾。

請繼續往下閱讀...

柯金標表示，重頭戲在晚上7點7分的借東風祈福晚會，請到國寶級道士李豐楙和中研院士游坤聯合主持祈福法會，為基隆借東風，利用科技讓孔明「神氣活現」，讓基隆起風，保佑民眾增長智慧、財運順利、經濟發展。

此外還請來知名歌星翁鈺鈞、北原山貓等演唱與風有關的歌曲，向神明致敬保佑基隆，民眾捐3張5、6月發票，就可換1張摸彩券，最大獎是50吋電視。

為避免造成交通堵塞，7日中午起至晚上10點活動周邊路段將封街，包括自治街與光明路口、自治街與明德一路口、南興路（66號-128號）、開元路（祐仁診所-開元路92號），禁止汽、機車通行。

基隆慶濟宮7月7日舉辦媽祖文化祭，自治街等3路段中午起封街。（記者盧賢秀攝）

慶濟宮周邊道路7日中午起封街。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法