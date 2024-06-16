卓揆視察台南沙崙 推動全國首個AI專區

行政院長卓榮泰（右二）在台南市長黃偉哲（右一）陪同下，參觀綠能示範場域，對於太陽能板很感興趣。（記者吳俊鋒攝）

2024/06/16 05:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕行政院長卓榮泰昨天視察台南沙崙智慧綠能科學城，宣示全力推動國內第一個人工智慧產業專區，並要落實應用，加速將技術導入公私領域，協助企業轉型、升級，成為大南方科技發展的領頭羊，並連結北高雄，打破「重北輕南」的舊思維。

卓榮泰指出，人工智慧是總統賴清德上任後推動的「信賴產業」之一，沙崙目前在台灣舉足輕重，行政院將整合十三個部會的力量，共同打造新科技、新設計與新應用的示範場域，帶動大南方研發能力。

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這是卓榮泰上任閣揆以來，首度造訪沙崙科學城，在國科會主委吳誠文、台南市長黃偉哲等人陪同下，陸續視察資安暨智慧科技研發專區與綠能示範場域的軟硬體設施。

卓榮泰表示，輝達、超微等都有意來台進一步布建，政府提供良好的基礎設施與投資環境，責無旁貸，要讓國內、外大廠感受台灣是可以迅速發展、永續經營的地方。

卓榮泰說，科技發展就是要讓人民共享、每個產業受惠，政府會持續努力將AI科技導入政府部門、中小微企業，以及公共政策領域，並協助廠商擴建所需的淨零轉型與數位轉型。

國科會將建置資料中心、超級電腦

吳誠文指出，台灣要建設成人工智慧之島，「算力」很重要，國科會繼竹科與南科後，將在沙崙建置資料中心與超級電腦。

吳誠文強調，為了穩定能源供應，綠電的產業智慧電網也要在沙崙真正落實，且加速培育人才；他也認為台灣要打造為人工智慧之島，應從AI技術研發能力進展到目前比較不足的AI系統開發能力，更重要的是，落實現在還沒有的AI工具、系統應用文化。

吳誠文宣示，第一個人工智慧的應用，將呼應賴總統的「健康台灣」理念，擴充醫療量能，進入家庭、社區。

黃偉哲強調台南綠電發展最成功

黃偉哲感謝中央選定在沙崙發展AI，他以美國亞馬遜公司日前宣布要來台灣投資為例，唯一條件要全部使用綠電，台南是全國綠電發展最多、最成功的地方，但部分人士用一些理由反對綠電、高科技進駐，將綠電污名化，令人遺憾。

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