屏縣國小教師開缺132名 近10年最多

屏東縣國小教甄今年開缺百餘名。（示意圖，記者羅欣貞攝）

2024/04/13 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣今年辦理國民小學暨學前特教教師聯合甄選，將釋出一百三十二名缺額，為近十年來最多名額，簡章將於四月十五日公告及開始報名，四月二十二日截止報名，至於國中教甄自一○四學年起即未辦理，今年依舊不開缺。

縣府教育處表示，本次甄選開缺類科及錄取名額包含國小普通科教師七十三名、英語專長教師三十名、自然專長教師六名、國小身心障礙類特殊教育教師十名、國小專任輔導教師八名，學前特殊教育班教師五名。

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首納台灣手語認證加分

教育處說，往年屏東普通班正式教師甄選大多分發至偏遠地區學校，為有效降低學校代理教師比例，使各專長師資結構完整，今年首度將一般地區學校納入開缺學校，並招考自然專長教師；另外，本次正式教師甄選首次納入實驗教育學校組，期待引進認同實驗教育理念的老師。

教育處表示，今年延續代理教師服務年資加分機制，擔任屏縣公立國民小學或國小附設幼兒園長期代理教師得採計服務年資積分，以鼓勵縣內服務的代理教師留任，此外，首納台灣手語認證加分，持續以多元加分機制，鼓勵優秀人才報考。

教育處指出，近年來每年約有六十至七十位國小教師退休，加上教師員額控管，即便甄選開缺百餘名，也不會有超額教師。教育處表示，今年國民小學暨學前特教教師聯合甄選訂於六月二日辦理第一階段初試，至於國中教師，因推估一一六學年新生較今年減少三千人，故今年不辦國中教甄。

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