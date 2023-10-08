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花蓮溫泉專車首發 報名踴躍

花蓮縣溫泉專車首發團至玉里安通溫泉泡湯。 （花蓮縣觀光協會提供）

花蓮縣溫泉專車首發團至玉里安通溫泉泡湯。 （花蓮縣觀光協會提供）

2023/10/08 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕雙十連假昨開跑，花蓮假期第一、第二天住房率來到八成，花蓮縣府、花蓮縣觀光協會及旅館商業同業公會合辦溫泉專車，昨天首發專車帶遊客出門泡湯，其中二日遊報名達九成，一日遊也有六成，名額有限要搶要快。

二日遊報名9成 一日遊6成

雙十連假昨天第一天，蘇花路廊南下往花蓮車流量大，截至昨天下午三點累積車流量一萬三○九一輛次，與九月底的中秋連假第一天的南下車流量相比，車流增加約一成五。

泡湯、健行、大啖玉里臭豆腐

車流量大、到花蓮旅遊的遊客也變多，花蓮縣觀光協會統計，假期頭兩天旅館訂房率有八成，第三天以後因旅客擔心塞車，訂房率約五成左右。

花蓮縣府觀光處今年舉辦的「太平洋溫泉季」，與花蓮縣多個觀光協會合辦溫泉專車，從昨天起至十一月廿六日，為期約二個月，分成一日遊、二日遊。其中一日遊每天從花蓮轉運站發車，分成瑞穗溫泉A線、瑞穗溫泉B線、玉里、富里線。

溫泉專車首發團為玉里安通溫泉一日遊，昨第一天有廿二名遊客報名，除了安通溫泉泡湯，還前往玉管處南安遊客中心、瓦拉米步道健行、吃玉里臭豆腐。花蓮縣觀光協會理事長陳義豐說，目前一日遊報名接近六成，二日遊含住宿因此有九成，是一般溫泉一日遊的五折價，報名可洽○三—八五三三二三一、或○九六六五一九八七一。

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