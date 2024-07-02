台南仁德清寧太子宮辦宋江陣研習 夏令營扎根傳統技藝

仁德清寧太子宮推動宋江陣傳承，區公所協助開辦研習營，技藝扎根。（仁德區公所提供）

2024/07/02 23:05

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德區竿林墘清寧太子宮為了傳承宋江陣技藝，2015年起不「謝館」，長期組訓；公所也投入資源，推動夏令研習營，協助扎根工作，大小朋友熱情參與，目前固定於每週六晚間練習，將在10月份中壇元帥聖誕文化季時成果展演。

清寧太子宮總幹事吳進旺說，該廟宋江陣屬「黑頭旗、紅腳巾」一派，今年的研習營已完成招生，共41位學員參加，新舊面孔都有，多為在地鄉親，最遠的住將軍區，要長途跋涉團練，熱忱令人感動。

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其中也有14位仁德國中、小的學生參加，在地扎根傳統技藝；吳進旺表示，研習營會指導基本的動作、走位，以及兵器招式，加上練習雙人對打與連環對打，更將教授蜈蚣陣、八卦陣等。

吳進旺指出，清寧太子宮的中壇元帥信仰，源於17世紀中的明鄭時期，後來才興建廟宇供奉；而宋江陣則於1980年成立迄今。

吳進旺強調，宋江陣原本在進香等重大廟會時才開館團練，有感於技藝薪傳的重要性，2015開始決定每年組訓，持續凝聚地方信眾的向心力，長期團練已成為清寧太子宮的特色。

仁德區公所則在2020年起透過參與式預算的社造推動，挹注經費，協助清寧太子宮宋江陣的扎根，暑假期間開辦研習營，招募新血，迄今已進行到第5屆。

仁德區長黃素美、六甲區長陳啟榮也聯合題詩、贈匾祝賀，並為竿林墘宋江腳們加油、打氣，場面溫馨。

黃素美提到，清寧太子宮今年開辦中壇元帥聖誕文化季，10月6日進行健走，以及「臺南400、宋江精彩」的發表、與仁德國中、小傳藝陣頭的表演，還有首屆滑步車競速等系列活動，歡迎大家共襄盛舉。

仁德清寧太子宮推動宋江陣傳承，區公所協助開辦研習營，技藝扎根。（仁德區公所提供）

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