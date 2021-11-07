漏網之魚 借牌外送 躲避平台業者管理

交通部指出，外送員多使用機車運輸，現正研議修法在貨運業增設「機車貨運業」納管機車。（資料照）

2021/11/07 05:30

〔記者謝君臨、陳心瑜／綜合報導〕除了在馬路上衝衝衝，審計部調查也發現，有部分外送員以非登錄車輛，如租機車、另備車輛、借用已登錄外送員的人頭接單，規避平台業者管理，讓餐食外送平台業者無法比對找出違規外送員，成為漏網之魚。

外送員蘇先生坦言，確實有借用人頭情況，至於為何要借用人頭？可能是外送員同時有幾部車，為節省燃料或保養支出而使用不同車輛上路；也可能是沒有良民證而向親友借人頭；另也可能是為了躲避同業檢舉違規如沒有穿制服等，而騎非登記車上工。

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為了改變此一情況，審計部函請交通部研議修正汽車運輸業管理規則等相關規定，將餐食外送新興行業納入汽車運輸業管理，以利業者遵循及監理機關管理。

交通部函覆指出，餐食外送業使用機車載運貨物並收取報酬，應先取得汽車運輸業營業執照，或委由合法汽車貨運業者運送。監理機關可利用業者所提供的人車清冊資料，進行交通違規資料挑檔，再與業者資料比對，確認駕駛員實際上線接單時段的違規資料。

另，針對外送員借用人頭接單等故意規避平台業者管理的行為，交通部及公路總局將持續針對機車載貨相關監理機制與法規調適方案進行研議，以符合此新型態產業的監管需求。

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