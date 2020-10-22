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    首頁　>　生活

    台南》沿台20線踩點 社造成果週末登場

    2020/10/22 05:30

    〔記者吳俊鋒／新化報導〕文化局以山區為主的社造第5家族，將於本週六舉辦聯合成果展，秋高氣爽，邀請民眾來趟另類的深度小旅行，感受在地的歷史、產業及自然生態之美。

    涵蓋新化、左鎮、玉井、楠西與南化等的第5家族，這次的成果展以「跟著社造去旅行」為主題，沿著重要的交通動脈台20線，盡覽豐富的在地特色與風情。

    聯合成果展24日將於新化區大目降廣場舉行，昨天在武德殿為活動熱鬧造勢，各據點精彩呈現，包含老街、月世界、歷史聚落、噍吧哖紀念園區及橄欖、葛鬱金等產業，還有岩生秋海棠植物，內容多樣。

    新化公所以「北勢社區人文提案」為主題，藉由願景工作坊，讓更多民眾能參與地方事務，營造協會則透過環境與文化生態的踏查、訪談，勾勒原南168線虎頭埤鄰近4個里的自然景點。左鎮配合地方創生，推出老街創新與社區微旅行論壇，公館則復振竹鼓，傳承平埔文化，還有本土精緻布袋戲技藝，並照顧到樂齡族群。

    玉井公所透過手作體驗連結美學與產業，將一般花草以創意呈現絲瓜絡造型盆栽、移印染方巾、種子藤園，還有系列的拼貼。玉井社區發展協會進行鄉土資源調查，呈現蒸汽老火車頭與全台最長吊橋的故事，執行長葉承鑫表示，地方的婦女朋友還組成廚娘團隊，製作多樣叫好又叫座料理及食物。

    楠西社區主打葛鬱金，南化的西埔與北寮則有水果乾、破布子、黑糖、蜂蜜等，琳琅滿目。

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