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    全市首座 新北明年推智能失智友善村

    新北市預計明年打造全市第1座智能失智友善村，導入失智照護科技產品與服務。圖為今年市府舉行失智症月記者會，市長侯友宜（中）努力宣導。 （衛生局提供）

    新北市預計明年打造全市第1座智能失智友善村，導入失智照護科技產品與服務。圖為今年市府舉行失智症月記者會，市長侯友宜（中）努力宣導。 （衛生局提供）

    2020/10/15 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕高齡化社會來臨，預防失智是長者照護的重要課題，新北市長侯友宜昨宣布將結合科技推出「智能監測」、「智能醫療」、「智能照護」的創新服務，擘畫新北市2030年的智慧健康藍圖，預計明年打造全市第一座「智能失智友善村」，幫助長者在地安養、延緩退化。

    重視失智 盼達成「777」目標

    新北市衛生局長陳潤秋昨在市政會議專案報告，侯友宜指出，新北市65歲以上長者已達61萬人，老人失智問題亟待重視，未來希望達成「777」目標，讓7成失智者及時獲得醫療診斷、7成失智症家庭獲得政府支持與照顧技巧訓練、7％以上市民對失智症能有初步了解。

    提供失智長者穿戴智能監控設施

    他表示，新北市明年將打造「智能失智友善村」，提供失智長者穿戴智能監控設施，具生理量測、走失協尋等功能，讓長輩在社區生活獲得更安全照護。

    陳潤秋說，將參考荷蘭與丹麥發展「失智小鎮」的經驗，導入失智照護科技產品與服務，包括智能協尋手環、電子圍籬與守護App、陪伴機器人等；並結合失智守護天使及失智友善商家，讓失智者在開放環境能安心自主生活、延緩退化，減輕照顧者的沉重負擔。

    培育友善商家與守護天使

    衛生局簡任技正林惠萍表示，「智能失智友善村」的地點尚未確定，將結合科技應用建置友善環境，先培育友善商家與失智守護天使，希望招募友善村區內至少2分之1的商店擔任友善商家，至少7成員工接受2小時教育訓練；已和台灣科技大學合作試辦智能手環、設定電子圍籬，一旦長者離開指定的活動範圍，系統就會發出警告，再透過友善商家與志工通報，請警方幫忙協尋。

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