可不可員工「吐口水加料」傳遭求償450萬 當事人畢業自竹市知名職校

新竹市關埔地區可不可飲料店「加料」女員工疑遭加盟商求償450萬，該女員工畢業的學校強調，女學生應對個人行為負起責任。（擷取自網路貼文）

2024/07/17 10:52

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市關埔地區連鎖手搖飲店「可不可熟成紅茶」女店員因不滿客人快打烊時點餐，竟在手上吐口水，再徒手攪拌白玉珍珠加料，還將此過程拍成影片及照片，噁心畫面曝光後，引起網友一片噓聲，可不可總公司除發表「終止加盟合作關係」聲明外，據傳加盟店也擬向女員工求償450萬的商譽損失，經追查，這名女員工是竹市知名職校日間部畢業的學生，校方獲悉後指出，學生已畢業且已成年，應為自己的行為負責。

知名連鎖手搖飲店「可不可熟成紅茶」驚爆食安事件，一名疑似是暗自替客人「加料」的女員工在Threads發文，「我是影片的人，很抱歉做出這種事情來，導致可不可店家暫停營業，公司也已對我們進行處分，不管是拍影片的還是影片本人，我們都也已經受罰了，初心只當作好玩錄個影片發限動，沒想到引起這麼大的騷動，很抱歉...」。

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該女員工稱已向老闆自請離職，「不會再與可不可這家店有任何關係，真的很對不起搞了一個大事情，這件事對大家造成很不好的影響，本人也收到應當的處罰，明明做服務業餐飲業卻這樣，因為一時的玩鬧害大家感到不適，真的很抱歉」。

經追查，這名女員工是竹市知名職校日間部畢業的學生，但並非餐飲科，校方今天也證實是該校學生，因學生已畢業且成年，且在外工作應為自己的行為負責，若學生需要會提供關懷，但強調此行為不可取，會請校內學生引以為警惕，並加強學生在校的職業道德訓練。

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