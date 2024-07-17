為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

可不可員工「吐口水加料」傳遭求償450萬 當事人畢業自竹市知名職校

新竹市關埔地區可不可飲料店「加料」女員工疑遭加盟商求償450萬，該女員工畢業的學校強調，女學生應對個人行為負起責任。（擷取自網路貼文）

新竹市關埔地區可不可飲料店「加料」女員工疑遭加盟商求償450萬，該女員工畢業的學校強調，女學生應對個人行為負起責任。（擷取自網路貼文）

2024/07/17 10:52

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市關埔地區連鎖手搖飲店「可不可熟成紅茶」女店員因不滿客人快打烊時點餐，竟在手上吐口水，再徒手攪拌白玉珍珠加料，還將此過程拍成影片及照片，噁心畫面曝光後，引起網友一片噓聲，可不可總公司除發表「終止加盟合作關係」聲明外，據傳加盟店也擬向女員工求償450萬的商譽損失，經追查，這名女員工是竹市知名職校日間部畢業的學生，校方獲悉後指出，學生已畢業且已成年，應為自己的行為負責。

知名連鎖手搖飲店「可不可熟成紅茶」驚爆食安事件，一名疑似是暗自替客人「加料」的女員工在Threads發文，「我是影片的人，很抱歉做出這種事情來，導致可不可店家暫停營業，公司也已對我們進行處分，不管是拍影片的還是影片本人，我們都也已經受罰了，初心只當作好玩錄個影片發限動，沒想到引起這麼大的騷動，很抱歉...」。

該女員工稱已向老闆自請離職，「不會再與可不可這家店有任何關係，真的很對不起搞了一個大事情，這件事對大家造成很不好的影響，本人也收到應當的處罰，明明做服務業餐飲業卻這樣，因為一時的玩鬧害大家感到不適，真的很抱歉」。

經追查，這名女員工是竹市知名職校日間部畢業的學生，但並非餐飲科，校方今天也證實是該校學生，因學生已畢業且成年，且在外工作應為自己的行為負責，若學生需要會提供關懷，但強調此行為不可取，會請校內學生引以為警惕，並加強學生在校的職業道德訓練。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「可不可」吐口水加料女店員致歉 稱「只當好玩」再挨轟
2024/07/16 11:50

「可不可」吐口水加料女店員致歉 稱「只當好玩」再挨轟
吐口水、徒手抓珍珠店員慘了 可不可總公司確定「開吉」！
2024/07/16 21:07

吐口水、徒手抓珍珠店員慘了 可不可總公司確定「開吉」！

華南銀行攜米其林一星教父牛排尊享頂級饗宴
男生殖器「塞女同事冰霸杯」…蔡燦得看傻 靠2招自防
2024/07/09 07:12

男生殖器「塞女同事冰霸杯」…蔡燦得看傻 靠2招自防
不是第一次！Google評論負評灌爆 「可不可」店員黑歷史全曝光！
2024/07/16 17:15

不是第一次！Google評論負評灌爆 「可不可」店員黑歷史全曝光！
陳玉珍亂入綠營記者會鬧場 吳思瑤：中共假消息央廚、藍白幫加料
2024/06/26 12:57

陳玉珍亂入綠營記者會鬧場 吳思瑤：中共假消息央廚、藍白幫加料
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播