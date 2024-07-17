串聯山海低碳旅遊廊帶 東北角再添4觀光亮點

新北市政府觀光旅遊局致力風景區安全維護，提升旅遊服務品質。（觀光旅遊局提供）

2024/07/17 10:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府觀光旅遊局推動「漫遊山海線」計畫，串聯東北角山城與海岸線，打造從牡丹、雙溪到貢寮的低碳綠色旅遊廊帶，民眾可透過鐵道、公車和自行車暢遊，沿途有十三層親水公園、落羽松秘境、魚行驛站與貢寮環保公園4處遊憩亮點，環境改善工程已完工，預計9月啟用。

新北市觀光旅遊局長楊宗珉今天在市政會議進行「龘上旅程 龍旅行大運」專題報告，他指出，新北市觀光持續復甦，2023年遊客人次達4800萬，較疫情期間的2022年成長4成，市府推動觀光三環六線，塑造青春山海線、淡蘭古道和微笑山線等觀光品牌，舉辦多元活動，建置友善觀光環境，吸引遊客造訪。

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楊宗珉表示，市府致力提升風景特定區的安全與服務品質，例如碧潭吊橋進行定期安全監測、有24小時保全及攝影掌控，並提供旅遊諮詢和導覽解說服務。

旅宿服務方面，推出「新北金好住」活動，舉辦旅館民宿評鑑，成立旅宿業輔導團，提升遊客住宿體驗，並輔導業者限制使用一次性盥洗及保養用品。

創新建設部分，楊宗珉表示，今年推出「漫遊山海線」計畫，串聯東北角山城與海岸線景點，連結「青春山海線」與「雙百年環線」，打造從牡丹、雙溪到貢寮的低碳環保綠色旅遊廊帶，串聯十三層親水公園、落羽松秘境、貢寮環保公園和魚行驛站等景點，提供民眾休憩駐足，周邊硬體設施已改善完成，預計9月啟用。

十三層親水公園位於牡丹溪中游處，有天然的溪流河床。（觀光旅遊局提供）

貢寮環保公園位於貢寮區公所北側與雙溪河岸相鄰，步道旁種植落羽松。（觀光旅遊局提供）

魚行驛站位於台2丙線上，為行經雙溪、貢寮必經之地。（觀光旅遊局提供）

新北市政府推動「漫遊山海線」計畫，串聯東北角山城與海岸線景點，其中落羽松秘境位於雙溪火車站與牡丹火車站中段。（觀光旅遊局提供）

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