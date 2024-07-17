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高雄輕軌「愛河之心站」榮登雙冠王 醫院旁車站運量大增114％

高雄輕軌運量持續增長，學生族群與醫院旁車站運量增加相當明顯。（捷運局提供）

高雄輕軌運量持續增長，學生族群與醫院旁車站運量增加相當明顯。（捷運局提供）

2024/07/17 10:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌成圓第一個半年，運量逾600萬人次，較去年同期增加75%，其中學生族增加達85%、鄰近醫院的車站更成長114%；C24愛河之心站「搭乘運量」是38站最高，「運量增加人數」也是第一，榮登輕軌雙冠王。

歷經10年建設，高雄輕軌今年一月份正式成圓營運，全線通車後共計22.1公里，服務範圍增至38站，上半年總計服務658萬人次，較去年上半年375萬人次增加約75%；其中C24愛河之心站在「搭乘運量」及「運量增加率」，都在38站排行居冠，榮登雙冠王。

捷運局說明，各站運量前五名分別為C24愛河之心站（2942人次/日）居冠，其次依序為C5夢時代站、C14哈瑪星站、C3前鎮之星站及C12駁二大義站；另今年上半年與去年同期運量增加前五名車站冠軍也是C24愛河之心站（增加1169人次/日）最高，第二名後依序為C11真愛碼頭、C5夢時代站、C9旅運中心站及C14哈瑪星站。

捷運局指出，輕軌成圓後造福沿線學生就學通勤需求，以旅次運量分佈，輕軌沿線行經大榮高中、高雄高工、道明中學、樹德家商、高師大附中等學校，已成為學生通學新運具選擇，今年6月份通學運量（以平日學生卡運量估算）平均4427人次/日，較去年六月份平均2387人次/日、增加2040人次/日，成長約85%，顯示沿線學生已逐漸轉換輕軌運具就學，打造出通學新運輸軸線。

輕軌沿線亦行經凱旋、民生、聖功、聯合等醫療院所，帶動就醫搭乘旅次，以鄰近C22聯合醫院站、C31聖功醫院站及C33衛生局站等車站運量總計，平日運量平均1253人次/日，較去年六月份平均586人次/日，增加667人次/日，成長約114%，顯見輕軌除提供既有通勤、觀光運輸服務外，也提供更多就學及就醫民眾交通服務選項，提升民眾善加使用大眾運輸的習慣。

捷運局長吳嘉昌表示，高雄輕軌上半年度總運量已突破600萬人次，預期暑假南部出遊季節，搭配大型演唱會活動加持，連帶推動亞洲新灣區經濟活動，可期輕軌下半年運量再創新猷，期待今年度營運服務朝千萬人次目標邁進，使全國民眾透過搭乘高雄輕軌，享受兼具安全、舒適及便捷的交通好服務。

高雄輕軌人氣跟南部天氣一樣熱。（捷運局提供）

高雄輕軌人氣跟南部天氣一樣熱。（捷運局提供）

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