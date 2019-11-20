韓落跑選總統 陳其邁：市民很厭氣

行政院副院長陳其邁（中）昨上午訪視三民區安宜里長輩共餐活動前，受訪時再批韓國瑜選上高雄市長四個月就跑去選總統，「這樣的態度很傷高雄人的心。」（記者方志賢攝）

2019-11-20 05:30:00

〔記者方志賢／高雄報導〕行政院副院長陳其邁昨上午訪視三民區安宜里長輩共餐活動前，受訪時再批韓國瑜，選上高雄市長四個月就跑去選總統，「這樣的態度很傷高雄人的心」，但講再多也沒有用，因為他心意已決，「我真的滿失望，高雄市民也都很難過、很厭氣啊！」

選上4個月就不見人 很傷高雄人的心

總統蔡英文的民調持續領先韓國瑜，昨上午有媒體詢問陳其邁，會不會擔心韓流再度回升？陳其邁說，韓國瑜遭到最大的質疑，就是選上高雄市長四個月就跑去選總統，一點也不重視競選的政見，「這樣的態度很傷高雄人的心」，自從韓國瑜請假選總統後，在高雄很少、幾乎未再見到他。陳其邁說，高雄市長就像母雞，要照顧小雞，可是母雞都飛啦，都跑到其他地方，卻在其他地方說很想高雄，「我就覺得很奇怪、很諷刺」。

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訪視三民區關懷據點 談小英長照政績

行政院副院長陳其邁昨由立委李昆澤陪同，訪視三民區安宜里關懷據點，除細數蔡英文執政的長照政績外，還與長輩一起玩「賓果投擲」遊戲，沒想到長輩技高一籌，把陳其邁、李昆澤兩人「電甲金熠熠」。陳其邁說，政府長照預算從過去五十億增加到明年的四百億，，未來還要增加到六百億，持續照顧長輩。

稱讚李昆澤是公督盟評鑑第一名的立委

陳其邁也稱讚李昆澤是公督盟評鑑第一名的立委，「這個紀錄在立法院沒有人可以超過他」，另外李昆澤也替高雄做了很多事，包括鐵路地下化，還有一些交通的改善，尤其提升高雄競爭力的小港機場或是高雄港，都爭取到大概超過五百億預算，對於高雄轉型非常重要。

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