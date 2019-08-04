今晚煙火秀 淡水漁人碼頭甜蜜蜜

2019-08-04

〔記者周湘芸／新北報導〕七夕情人節（今年國曆八月七日）即將到來，新北市政府昨天、今天在淡水漁人碼頭舉辦「特產嘉年華—夏日COOL市集」、「河海音樂季」等活動，集結在地美食、異國文創商品、特色伴手禮及觀光工廠DIY體驗，並有樂團表演，今晚九點上演五分多鐘的河岸煙火秀，邀請民眾提前歡度情人節、父親節。

夏日市集 特技、魔術秀表演

市府經濟發展局指出，「夏日COOL市集」在週六、日連續兩天下午四點至九點，匯集四十多家攤商，安排魔幻水晶球、人體特技與奇幻魔術秀等街頭表演，還有創意調酒及Heaan人體彩繪師打造象徵幸福的圖騰。

民眾憑新北卡即可獲得「活動主題款涼扇」，拍照打卡還可領取「商品兌換券」一張（每天限一百名），消費集滿五點不同店家的戳章可參加摸彩活動，總獎項價值約五萬元。

提前過七夕 送限量情人衫

農業局表示，「淡水漁人碼頭—七夕璀璨夜」河岸煙火秀已連續舉辦三年，今晚七點零七分在淡水漁人碼頭福容飯店後方廣場發送限量情人衫，九點有五分二十秒的七夕煙火秀；即日起至九月三十日，淡水漁人碼頭有水陸主題的免費遊樂設施，包括摩天輪、旋轉木馬、熱氣球和滑水道等。

河海音樂季 週六、日開唱

觀光旅遊局表示，「河海音樂季」即日起至八月二十五日每週六、日下午五點至九點，有多個樂團在淡水漁人舞台開唱，邀請民眾跟隨樂音，到場同HIGH。

市府表示，適逢淡水正在興辦交通建設工程，部分路段施工容易壅塞，建議民眾利用大眾運輸工具前往。

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