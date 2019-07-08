疑秋行軍蟲現蹤 頭份玉米田今實勘

2019-07-08

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕秋行軍蟲肆虐，近來有農民在苗栗縣頭份市一處玉米田內發現疑似秋行軍蟲蹤跡，通報苗栗縣政府農業處，農業處依照片初判為秋行軍蟲的機率高，今將派員實地勘查，若確定為疫情將配合中央政策實施第二階段強制噴藥防治工作，全面防堵秋行軍蟲擴散。

初判機率高 農業處擬強制噴藥

苗縣府農業處農務科長蔡政新表示，前日接獲民眾通報，指頭份市興隆路一處農地出現疑似秋行軍蟲，已開始啃食玉米作物，依民眾提供的照片初判為秋行軍蟲的機率高，今天上午將派員實地勘查。

蔡政新說，自六月十日苗栗縣通霄鎮飛牛牧場附近傳出秋行軍蟲全國首例後，至今苗栗已確認十三起疫情，分別集中於通霄鎮、西湖鄉、苗栗市、大湖鄉、公館鄉、後龍鎮等地，頭份市是否也淪陷還待實地探勘後才能確定。

由於秋行軍蟲疫情擴散快速，行政院農委會自六月十八日起全國進入第二階段強制噴藥防治工作；農業處指出，一旦確認農地出現秋行軍蟲，將劃為管制區，針對區域內的農產植株督導噴灑藥劑防治，周遭則劃定為緩衝區，巡查植物上是否有卵塊幼蟲，目前暫不會實施農作物銷毀。

苗栗縣秋行軍蟲疫情監控處理小組指出，相關藥劑由防檢局提供，地方政府依需求採購，施藥人力則委由農民或代噴業者，工資由防檢局負擔，呼籲農民積極通報，共同圍堵蟲害。

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