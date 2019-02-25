遊客多4成 新竹縣市延長暖冬補助

2019-02-25

〔記者蕭玗欣、黃美珠、洪美秀／綜合報導〕交通部觀光局自去年到今年初連推暖冬遊和擴大國旅暖冬遊方案，累計創造一一五億元觀光效益，帶動國旅升溫。新竹等部分縣市政府加碼延長暖冬補助，許多遊樂園業者也接續在農曆春節推出優惠措施，春節入園人數都較往年成長四成，業者指出，去年底到今年初確實國旅升溫。

新竹市府推動暖冬專案延長至三月三日，旅宿業者反映春節期間住房率較去年至少增二成。市區以「探索」為主題的各項藝術展品，吸引遊客拍照打卡，尤以蓋亞地球最受歡迎，三十天展期吸引逾十萬人次。

新竹市府表示，雖未特別對春節連假統計旅遊人次，但推估二月（含春節連假）應可較去年成長超過三十％到四十％。

新竹縣政府也延續暖冬遊、加碼「獎勵旅遊住宿優惠補助」，自二月延長至五月，每人限申請一次，每間房補助五百元，直到額滿。

國旅補助後，二月農曆春節國旅持續熱潮。麗寶樂園副總經理王永豪表示，今年春節假期長，出國人潮不少，但國內旅遊也有熱度，麗寶樂園距離台中花博近，祭出十二歲以下優惠，今年九天連假就有卅八萬人次入園，較去年成長一成，福容飯店除夕到初四全都滿房。

王永豪認為，暖冬遊整體對三星級以下房價較低的旅宿業最有明顯效益，對高房價的飯店帶動效果較有限。

六福村表示，今年過年天氣好，樂園特別祭出全民無條件四九九元優惠，九天連假達十萬人次入園，較去年成長逾四成，估計業績較去年成長二倍。

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