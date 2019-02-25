政院傾向春節固定放9天 旅宿業樂見

2019-02-25

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年春節連假長達九天，全台各縣市都出現久違的觀光熱潮，有立委提議未來春節固定放九天，獲得行政院長蘇貞昌正面回應。旅遊業者表示，今年春節業績確實較往年成長許多，若未來春節固定休九天，不僅有利民眾提早規劃，對國內觀光產業也是一大利多。但學者提醒，連假多，勢必造成工商業、製造業等企業反彈，須兩全考量。

花蓮旅館公會理事長陳義豐表示，今年春節花蓮地區旅館平均住宿率逾八成，相對往年四到六天的春節假期表現更好。

陳義豐表示，旅宿業對於春節固定休九天的政策樂觀其成；以往民眾可能到外地住個兩天一夜，假期拉長後就會考慮多住幾晚。此外，以往春節期間除夕到初四的房價最貴，若假期天數拉長，就能達到分流效益，房價較能符合消費者期待。

學者提醒政府 留意企業反彈

台北城市科技大學觀光系助理教授李奇嶽表示，假期長對零售、民生消費和觀光產業有幫助。不過，不同業種有不同屬性，政府也要留意工商業、製造業等企業反彈。

有立委日前主張「農曆春節固定九天連假」，一度獲蘇揆正面回應，但有企業擔心可能增加成本。蘇揆也曾說明，若有連假，絕不會是平白放假，較可能是放假天數連起來的「調挪」，也不要增加工商界負擔，行政院會先做妥適研究，有可行性才會宣布。

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