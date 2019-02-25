暖冬補助春節加溫 台東、南投國旅人潮創新高／900萬人次造訪台南 較高雄450萬人次多一倍

2019-02-25

〔記者蕭玗欣、地方中心／連線報導〕兩波暖冬補助為國旅加溫，春節九天連假延續熱潮，各縣市人潮大爆發！

因近年中客縮減及去年發生大地震而叫苦的花蓮縣，今年春節連假在風景區出現一六○萬人次旅客，比前年大增五倍。高雄大打「韓流牌」，吸客四五○萬人次，較去年增三成；與高雄同樣受到兩波暖冬補助的屏東縣，春節旅客則達四八○萬；台南統計春節九天旅客衝破九百萬人次，造訪府城旅客幾乎達高市兩倍。

擴大暖冬創造67億觀光效益

觀光局表示，去年十二月針對宜花東高屏推出暖冬遊方案，一月加碼推出全國適用的擴大國旅暖冬案，兩案累計帶動逾三百萬名團體及自由行旅客出遊。其中，宜花東高屏暖冬遊補助投入八．四億，估有一二六萬旅客受惠，五縣市住房率都提高兩到三成，創造四十八億產值；擴大暖冬投入十三億經費，已創造約六十七億觀光效益

各縣市春節觀光最新統計出爐，南投、台東分別有四一九萬及一五○萬旅遊人次，都刷新歷年春節紀錄。南投縣觀光處分析，今年春節假期長達九天且天氣好，加上南投燈會在過年前就點燈，是全台最早的燈會，因此搶到許多遊客先來賞燈。

台東縣觀光處指出，去年台東獲國際網站Booking.com推舉「十大新興旅遊城市」之一，也獲Travel Channel、Airbnb推薦，加上今年春節天暖，增加不少遊客。

花蓮160萬人次 較前年暴增5倍

去年遭受大地震重創、造成春節退房率八成的花蓮縣，今年春節觀光大回春，以十三個遊憩、風景區統計，估湧入一六○萬人次。花蓮縣觀光處長唐玉書分析，暖冬遊政策發酵，蘇花改一期通車，因此來自北、中、南部旅客都大增，期待花東旅遊能恆溫。

高市觀光局長潘恆旭指出，從交通流量、風景區門票、渡輪搭乘數、訂房數量等累計，約比往年增三成，主因還是韓流效應，吸引不同族群，例如不少華僑及亞洲旅客來高雄過年。

屏東480萬人次 成長2成

屏東縣春節九天連假湧入四八○萬觀光人次，較去年成長廿％；初一至初五就有逾七萬車次進入恆春半島，旅遊人次估破二十萬，創下近三年新高。屏縣傳播暨國際事務處長黃建嘉指出，熱帶農業博覽會、綵燈節等活動，都吸引遊客到訪。

台南今年春節旅遊人次更再攀高峰，台南市副市長王時思表示，這次年假長、天氣好，九天連假旅遊總人次超過九百萬。另一原因是台南力推新景點，諸如安平運河邊大魚的祝福，七股鹽山、德元埤、虎頭埤等都有春節特殊活動，尤其月津港燈節被拿來和高雄金銀河燈會做對比，在話題性上吸引了許多想來朝聖的遊客。

春節9天連假各縣市旅遊人潮概況

兩波暖冬補助為國旅加溫，春節9天連假，造訪台南旅客達900萬人次，幾乎是高市兩倍。（資料照，記者王捷翻攝）

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