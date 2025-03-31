不走？中配小微尚未買機票離境 老公竟向移民署這樣說......

中配小微尚未有離台動作。（圖翻攝自抖音）

2025/03/31 19:29

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕繼「亞亞」之後，中配「小微」與「恩綺」也因鼓吹武統遭廢止居留許可並限期離境，今天（31日）是最後期限。稍早恩綺已搭乘傍晚6點35分的班機離境，小微則尚無消息。對此，移民署表示有聯繫上小微的丈夫，對方稱要「走完法律程序」才離開。

本名趙嬋的小微，日前還在抖音與恩綺合體直播，2人對於移民署裁決故作鎮定的表現掀起鄉民討論，當時小微還說要跟恩綺一起買機票，開心回祖國。怎料2人28日卻到總統府陳情拉布條抗議，訴求「還我母親權」，同時將陳情資料遞交給總統府憲兵。內政部長劉世芳今天透露，小微和恩綺都有請台灣律師，提出訴願或行政訴訟，但不影響原來行政處分的執行。

請繼續往下閱讀...

而今恩綺早在下午3點前就抵達松機，在移民署人員的陪同下辦理登機手續，提早入關通過安檢，據悉她已搭乘四川航空傍晚6點35分的班機離境飛往四川，預計晚間9點55分抵達成都天府國際機場。

至於小微，綜合媒體報導，目前她還沒有離開台灣的相關動作，移民署透露他們現在掌握的資訊是小微沒買機票，還沒有要走，但有聯繫上小微的老公，對方稱「一切由律師負責，要等走完法律程序（行政訴訟跟訴願）」，言下之意就是今天不會離開台灣。

今晚11點59分前小微若未離境，移民署專勤隊將會執行強制出境，但不會是最後期限一過就展開動作，時間預計是明天（4/1）上午。移民署今天也指出，若小微被強制出境，屆時機票等相關費用，移民署可以依照《台灣地區與大陸地區人民關係條例第19條》、《大陸地區人民及香港澳門居民強制出境處理辦法》，要求當事人自行繳納或在台保證人負擔，屆期不繳納，得依法移送行政執行處強制執行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法