菲律賓遊客搭巴士遊合歡山翻覆 蘋果裝置偵測通報

滿載菲律賓遊客的中巴，在台14線79K處翻落邊坡，16人送醫。（仁愛警方提供）

15名菲律賓遊客今天搭中型巴士前往合歡山遊玩，下山途中於台14線翻覆，駕駛及乘客共16人送醫。消防局表示，接到遊客的蘋果手機或手錶等裝置偵測車禍自動通報，立即派員馳援。

南投縣消防局說明，下午5時31分接獲通報，台14線79公里處有巴士翻覆路邊，疑有人受傷並受困，消防局立即出動人車趕赴救援，並同步通知義消前往支援。

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消防人員抵達現場時，發現巴士翻覆路邊落差約3公尺高平台，四輪朝天，駕駛及15名菲律賓籍遊客自行脫困。

經現場檢傷分類，有5名乘客傷勢較明顯，給予急救處置後優先送醫，其餘無明顯外傷，但考量車輛墜落翻覆力道衝擊，消防人員仍建議送醫檢查。

南投縣警察局仁愛分局晚間表示，經查張姓駕駛疑因陡坡及彎道行駛不慎，導致車輛偏離車道墜落邊坡，駕駛及乘客共16人送醫救護；經醫院初步診斷，其中1人腦溢血，2人骨折現象較為嚴重，相關肇事原因持續釐清中。

消防人員說，事故發生第一時間並非接到民眾報案，而是經遊客蘋果手機或智慧型手錶偵測到車禍，自動撥打119通報，立即出動人車救援，提醒民眾雨季山區道路泥濘濕滑，駕車應減速慢行、小心謹慎，以免發生事故。

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