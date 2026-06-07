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    首頁 > 生活

    青埔重劃區人口突破5萬 議員批人行道雜草、垃圾形同荒廢

    2026/06/07 23:55 記者李容萍／桃園報導
    桃園市中壢區青松路人行道雜草叢生，還有積水、垃圾遍地等問題。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢區青松路人行道雜草叢生，還有積水、垃圾遍地等問題。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢區青埔重劃區人口數已突破5萬人，區內有大型購物中心、電影院、水族館，加上高鐵、機捷便捷交通，交通部觀光署近一年桃園市遊憩景點排行，青埔藝術運動園區、桃園高鐵商圈年吸引超過上千萬人次，穩坐桃園人氣第1、2名；桃園市議員謝美英抨擊青埔人行道的清潔維護管理各彈各的調，同樣是青埔，有的地方整潔有序，有的地方卻無人管理、髒亂不堪，不只影響市容，同時有安全疑慮。

    對此，市府養護工程處主任秘書姜志男說明，地方反映青埔重劃區人行道雜草、垃圾卡樹穴、路不平等問題，因重劃區幅員廣大，將編列經費逐段修繕；人行道的設施毀損及樹穴雜草屬於養工處，水溝清淤、道路清潔都是屬於環境管理處各區清潔隊，有關道路和人行道清潔會橫向通知環保單位處理。

    謝美英指出，中壢青埔是桃園重要的新興重劃區，青埔有樂天桃園棒球場、桃園會展中心、市立美術館、兒美館、橫山書法館，只要有活動，周遭人潮、車潮川流不息，民眾向她反映，每當走在青埔的人行道，簡直不敢相信這是六都的人行道；形同荒廢的人行道雜草叢生、處處積水、垃圾遍地，無障礙設施充滿了障礙，附近住戶也擔心野草造成的環境衛生問題，希望市府重視。

    謝美英提到，桃園市現有桃園中路重劃區、經國重劃區、大園客運園區、中壢青埔重劃區、觀音草漯重劃區等5大重劃區的里長都曾遇到此類處理困境，人行道歸養工處，道路歸環保局清潔隊處理，但清溝、水溝縫隙的雜草維護、人行道的垃圾權責單位歸誰？她希望市府針對五大重劃區的市容及整潔迅速建立維護流程，確認分工及明訂權責，不要讓里長及民眾找不到權責單位。

    也是桃園市里長聯誼總會總會長的中壢區芝芭里長黃連應表示，桃園升格前，青埔重劃區人口不到1萬人，如今超過5萬人，早期8米、12米道路沒人走，現是桃園市最夯的遊憩景點，青埔地區因風勢強勁，許多垃圾常被吹到人行道的樹穴後卡住，加上樹穴雜草生長速度快，包括高鐵南路、領航北路、青松路、青埔十一街等人行道都有雜草叢生、積水、垃圾遍地等問題，希望市府能釐清維護單位，讓里長能落實對里民「路平、燈亮、水溝通」的承諾。

    桃園市中壢區青松路人行道雜草叢生，還有積水、垃圾遍地等問題。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢區青松路人行道雜草叢生，還有積水、垃圾遍地等問題。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢區青松路人行道雜草叢生，還有積水、垃圾遍地等問題。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢區青松路人行道雜草叢生，還有積水、垃圾遍地等問題。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢區青松路人行道雜草叢生，還有積水、垃圾遍地等問題。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢區青松路人行道雜草叢生，還有積水、垃圾遍地等問題。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢區青松路人行道雜草叢生，還有積水、垃圾遍地等問題。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢區青松路人行道雜草叢生，還有積水、垃圾遍地等問題。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢區青松路人行道雜草叢生，還有積水、垃圾遍地等問題。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢區青松路人行道雜草叢生，還有積水、垃圾遍地等問題。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢區青埔重劃區水溝縫隙的雜草缺乏定期維護。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢區青埔重劃區水溝縫隙的雜草缺乏定期維護。（記者李容萍攝）

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