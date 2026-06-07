不敢高攀？女月入12萬找不到「另一半」 社工：未來發展性是重點

資深社工認為，現代獨立女性並非「嫁不出去」，而是擁有更自主的選擇權，不願為了結婚而妥協。（記者李容萍攝）

「男大當婚女大當嫁」框架已經悄悄打破了嗎？根據統計，台灣30歲未婚率飆破62%。桃園市專為未婚或失偶男女搭橋的中壢區美滿服務中心7日分享，多位年紀輕卻收入高的女生，希望找年紀相近的男生，卻發現男生因兵役及研究所念書，出社會較晚、收入不高而不敢「高攀」，讓她們抱怨「非戰之罪」，期盼男生能「勇敢放馬追過來！」

徐姓資深社工表示，近期接到數起未婚女性電話，很直白詢問，女方賺的錢比男生多很多，男人會有被emasculated（去勢）的感覺嗎？這些年紀輕、收入高的女生認為，自己經濟獨立，雖然金錢不是唯一，總是希望找個主、客觀條件相當的另一半。

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像是9年級生、在大型醫院擔任語言治療師C小姐，身高166公分、長相亮麗的她希望男生大5歲以內，卻無法如願；月入超過12萬元的C小姐發現，年紀相近、學歷相當的男生，收入似乎比她少，即使是年輕的「科技新貴」，因為讀碩博士加上服役，算是剛步入職場，收入頂多與她相當，在傳產或軍公教，收入不如她，雖然不是覺得不該「下嫁」，卻一直找不到自己「想要的人」，擔心再等下去會變成「熟女」。

另一位8年級後段班的音樂老師，是家中獨生女，經商的父母擁有上億不動產，她在音樂系畢業後，花了近800萬元取得國外知名大學音樂碩士，回台後擔任教職，自己開班招生。由於是名校音樂碩士，每堂課2000多元，收入高，有不少追求者，儘管父母介紹許多富二代，但她認為這些人多半仰賴祖產，她登門該中心求安排「靠自身專業與技術賺錢」的創業青年。

徐姓社工分析，現代獨立女性並非「嫁不出去」，而是擁有更自主的選擇權，不願為了結婚而妥協，畢竟如果嫁個收入比自己低太多，擔心將來無法提升生活，然而，金錢與目前的收入不應是婚姻的唯一標的；他提醒高薪女性，男生的「未來發展性」才是應該深入評估的重點。

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