在世界舞台拿下年度最佳主廚獎 彰化外燴主廚願望是「讓更多小農被看見」。

戴士傑參加世界廚藝錦標賽拿下2金1銀，並獲頒「年度最佳主廚獎」，妻子李易珊也與有榮焉。（李易珊提供）

為愛選在彰化創業的外燴主廚戴士傑，日前代表台灣前進馬來西亞參賽，拿下「世界廚藝錦標賽」2金1銀，並獲頒「年度最佳主廚獎」，他拿出準備好的國旗上台領獎，他的心願就是希望用他的料理手藝，讓更多台灣小農能被看見。

戴士傑從小就對餐飲有濃厚的興趣，也一路當到米其林餐廳的副主廚，因為與在飯店擔任管理職的李易珊相識相戀，選擇在妻子的彰化家鄉創業，以客製化的外燴與到府私廚在彰化縣打開一片餐飲藍海。

請繼續往下閱讀...

這次參加由馬來西亞柔佛州旅遊局與馬來西亞廚師與飲食協會共同主辦的世界廚藝錦標賽，共有來自各國2500位好手參賽，戴士傑靠著法式牛排、法式海鮮勇奪金牌，以創意甜點奪得銀牌，最後更榮獲年度最佳主廚獎最高殊榮，成為今年最佳主廚獎的20人之一。

戴士傑與妻子李易珊在出國比賽前，就特地帶著國旗前往，準備一上台領獎，就要拿出國旗上頒獎台，要讓全世界的人知道，台灣廚師的實力。

戴士傑夫妻表示，以客製外燴為業，最開心就是能讓更多小農被看見，因為他們會運用在地最新鮮、最好食材來烹調，常常有客戶吃了之後，就會直接採買小農品牌的農產品，讓他們也與有榮焉，讓食材與料理相映成輝，主廚與小農共好，讓餐飲不只是餐飲，而是打開食材與料理最璀璨的共舞共榮。

戴士傑以法式牛排拿下世界廚藝錦標賽金牌。（李易珊提供）

戴士傑參加世界廚藝錦標賽拿下2金1銀，並獲頒「年度最佳主廚獎」，領獎時還拿出國旗上台。（李易珊提供）

戴士傑熱愛料理，最大的心願是透過料理讓更多傑出小農被看見。（李易珊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法