彰化縣「舊衣回收換好禮」 120件換洗碗精達標人數曝光

舊衣回收換好康，吸引民眾大排長龍。（記者劉曉欣攝）

彰化縣最受歡迎的「舊衣回收換好康」活動又來了，今年共有3場，已辦理了2場，換好康最高門檻是120件舊衣換洗碗精，累計已有26位斷捨離高手達標，其中，只有4成選擇換一瓶洗碗精。環保局表示，為了不要讓民眾為了換好禮而囤積，未來考慮採用積點方式，養成隨時舊衣回收好習慣。

彰化縣今年最後一場舊衣回收換好康活動將在員林大全聯登場，時間6月5日，回收兌換時間為下午3點到6點。今年維持20件舊衣可換肥皂1個規則不變，但要兌換超人氣的洗碗精，必須要有120件舊衣。

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環保局指出，這次拉高兌換門檻，還是受到民眾熱烈迴響，兌換時間還沒到，就有人抱著一大包舊衣來排隊，還好兌換地點選在員林市、彰化市的大賣場，可以有購物推車可以放舊衣。

以目前舉辦兩場次來看，共有125人參與活動，累計回收7165件舊衣，其中有26人回收的舊衣件數達到最高門檻120件。也就是說，這兩場回收當中，有超過4成的舊衣，都是這26位斷捨離高手所貢獻，平均每人回收舊衣件數為57件，數量也很驚人。

環保局指出，原本以為最受歡迎的兌換品是120件洗衣精，但兩場次下來，只有4成斷捨離高手選擇洗碗精，大多數則是選擇6塊香皂，這倒是令人始料未及。

環保局強調，舊衣回收換好康已進入第3年，正在思考活動轉型，因為民眾對於舊衣回收的觀念已經養成，街頭也有舊衣回收箱，清潔隊回收車也有收運舊衣，如果因為活動給予的宣導品，反而讓民眾長期囤積來兌換，就失去推廣的原意。正在考慮以積點方式，納入舊衣等其它指定回收物，達到基本數量就積點，持點數來兌換宣導品或是二手物，讓回收成為民眾生活的一部分。

累計回收的舊衣非常驚人。（記者劉曉欣攝）

舊衣回收換好康，吸引民眾大排長龍。（記者劉曉欣攝）

舊衣回收換好康，吸引民眾大排長龍。（記者劉曉欣攝）

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