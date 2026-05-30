讓世界看見來自台灣的精彩力量 正妹代表美名校博士生畢業致詞

加州大學柏克萊分校工程學院博士畢生致詞代表鄧立潔。（擷取自YouTube@MeganTeng_berkeley）

美國大學畢業季到來，美國頂尖大學加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）工學院博士畢業生致詞代表竟是台灣正妹，鄧立潔（Megan Teng）原本就讀台大國際企業系，深受《星際大戰》等科幻作品中的太空船與機械吸引，跨領域投入機械工程，在學期間多次榮獲獎學金、競賽獎項。

鄧立潔原本在台灣大學主修國際企業，因為深愛《星際大戰》等科幻作品，被其中的太空飛船等機械所吸引，跨領域研修機械工程。過程中，不斷有人勸她放棄，還認為這條路「不可能」，她沒有退縮，更帶著跨領域背景到柏克萊攻讀研究所，拿下加州柏克萊大學機械系博士獎學金、Automation2021最佳論文銀獎，同時實踐社會責任，在當地指導七年級學生參加「Be A Scientist」計畫。

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鄧立潔致詞幽默開場，更特別感謝奶奶，她說，96歲奶奶得知她將赴美攻讀博士時，在電話中聲淚俱下，擔心自己「等不了5年」看見孫女完成學業的那一刻，這份牽掛讓她捫心自問，「博士的重量」是什麼？是頂尖學者給予最好的指導，是無數個在實驗室孤獨無眠的夜晚，更是一個關於幕後英雄的故事，那些愛我們、支持我們的人，那些願意放手讓我們飛翔的人，以及他們為了看我們成長，所做出的犧牲。

鄧立潔說，畢業這天是值得驕傲的一天，而且奶奶也這樣認為，「我奶奶仍活得生龍活虎，而且每次打麻將還痛宰所有人」。

台大機械系在臉書發文寫下鄧立潔風趣又令人感動的致詞，同時恭喜她完成博士學位，「以溫暖而堅定的聲音，讓世界看見來自臺灣的精彩力量」。

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