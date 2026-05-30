南市暑期工讀公開甄試 最夯職缺37搶4

南市勞工局推動「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，現場公開甄試。（南市勞工局提供）

為協助青年學子累積職場經驗、探索職涯方向，台南市政府勞工局推動「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，今天辦理公開甄試，共釋出125個工讀職缺，多達403人到場，安南區衛生所的「青春向前行、溫暖大安南」計畫競爭最激烈，37人搶4名額，錄取率約1成。

今年釋出工讀職缺的機關單位，包含新化、仁德、善化、佳里、後壁、東山、南區、北區等8個公所，關廟區、歸仁區、安南區、麻豆區、新營區、西港區等6個衛生所，還有市府的民政局、地政局、衛生局、勞工局、經發局、水利局、秘書處、研考會，以及職安健康處、職訓就服中心、登革熱防治中心、新化地政事務所、噍吧哖事件紀念園區、隆田文化資產教育園區，加上大內區、六甲區、西港區、柳營區、新營區等5個圖書館，共計37支專案計畫。

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公開甄試在善化區文康育樂中心舉行，氣氛熱絡，勞工局長王鑫基表示，各用人單位依業務需求設計多元專案工作內容，涵蓋不同領域與專業技能，希望藉由青年學生的創意與活力，為公部門帶來新氣象，而學子們到場面談時，不僅盛裝出席，且手持精心準備的履歷與作品集，在互動中充分展現自信與積極態度，令人肯定。

王鑫基說，公部門暑期工讀計畫自2013年推動以來，累計進用逾千名學子，歷屆青年運用創意，協助市府完成遊戲設計、地方影像紀錄與權益宣導短片等多項創新計畫，用年輕人的視角，讓政策更貼近市民；也期盼年輕人能藉由「做中學、學中做」的過程，提早建立正確的職場態度與價值觀。

今年更有多項深具挑戰性的特色職缺，如研考會、水利局首度將政策與紀錄做成視覺化成果；南區公所讓學子實際參與Podcast錄製，以及地方文化實作；勞工局與職安處帶領進行文宣設計、工讀生活影片拍攝剪輯等數位內容創作，內容創作感強、發揮空間大，讓錄取的青年學子能夠累積實戰作品集。

為提升工讀學生就業競爭力，在工讀期間勞工局也規劃辦理多場在職訓練課程，包含簡報技巧、職業安全衛生與職業適性診斷等，透過在職訓練強化青年自我行銷、職涯規劃，以及職業安全等工作職能，期許學生們能將所學應用於地方，畢業後能留在臺南穩定就業。

釋出125個工讀職缺，錄取名單於今日下午公布於台南市政府勞工局職訓就服中心官網。

南市勞工局推動「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，現場公開甄試，人潮湧至。（南市勞工局提供）

南市勞工局推動「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，現場公開甄試，氣氛熱烈。（南市勞工局提供）

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